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年利率1.28%！保單紓困上路首日　3小時申辦金額逾1.32億

▲保單紓困上路首日，金管會統計光是今（1）日上午9時至12時，短短3小時，申辦金額就破億元。（圖／NOWnews資料照）
▲保單紓困上路首日，金管會統計光是今（1）日上午9時至12時，短短3小時，申辦金額就破億元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-07-01 18:05:18

因應新冠肺炎疫情對民生經濟衝擊，國內22家壽險公司自今（2021）年7月1日起，參照勞工保險紓困貸款做法，開辦經濟弱勢保戶保單借款紓困方案，最高借款額度10萬元，借款年利率1.28%，優惠利率期間3年，要保人只要符合五項條件之一就可申請。而根據金管會統計，今日開辦第一天申辦踴躍，光上午9點至中午12小時為止，短短3個小時就有1453人申辦，辦理了1617件，保單紓困總金額1億3283萬元。

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保單紓困貸款要保人只要符合五項條件之一，包括身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者，就可向所投保的壽險公司提出申請，適用利率為年利率1.28％，優惠利率期間為3年，期滿後如仍要續借，則回歸該保單原借款利率計息。

至於可適用保單紓困方案的險種，由各保險公司自行訂定，原則上必須是有保單價值準備金的保單才可以辦理，申請人於每家投保的壽險公司申請額度累計最高以新台幣10萬元為限，申辦期間自7月1日開辦日起至9月底止。

金管會保險局長施瓊華也公布首日申辦情況，光今日上午9點至中午12小時為止，短短3個小時就有1453人申辦，辦理了1617件，保單紓困總金額1億3283萬元，保險公司辦理保單借款紓困處理還算順利，其中壽險業龍頭國泰人壽幾乎採視訊申請為主，而且今日就將紓困金到保戶戶頭。

不過，壽險公會也提醒，保險單借款是依據保險法規定由保險公司在保單價值準備金範圍內提供要保人以保險單為質進行借款，可借的額度和保單價值準備金的多寡有關，雖然此專案有每一申請人每一公司累計最高10萬元的額度，但如果保單價值準備金的金額未達10萬元，仍然只能在申辦當時保單價值準備金額度範圍內借款。

另外，有一些沒有保單價值準備金的商品如傷害險、旅行平安險、住院醫療等是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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