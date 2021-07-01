年利率1.28%！保單紓困上路首日　3小時申辦金額逾1.32億

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至於可適用保單紓困方案的險種，由各保險公司自行訂定，原則上必須是有保單價值準備金的保單才可以辦理，申請人於每家投保的壽險公司申請額度累計最高以新台幣10萬元為限，申辦期間自7月1日開辦日起至9月底止。
金管會保險局長施瓊華也公布首日申辦情況，光今日上午9點至中午12小時為止，短短3個小時就有1453人申辦，辦理了1617件，保單紓困總金額1億3283萬元，保險公司辦理保單借款紓困處理還算順利，其中壽險業龍頭國泰人壽幾乎採視訊申請為主，而且今日就將紓困金到保戶戶頭。
不過，壽險公會也提醒，保險單借款是依據保險法規定由保險公司在保單價值準備金範圍內提供要保人以保險單為質進行借款，可借的額度和保單價值準備金的多寡有關，雖然此專案有每一申請人每一公司累計最高10萬元的額度，但如果保單價值準備金的金額未達10萬元，仍然只能在申辦當時保單價值準備金額度範圍內借款。
另外，有一些沒有保單價值準備金的商品如傷害險、旅行平安險、住院醫療等是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。
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