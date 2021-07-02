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Delta變異病毒株肆虐馬來西亞　影響懶人包

▲東南亞的馬來西亞身陷慘況，早在6月底，該國總理便宣佈延後全國封鎖措施。（圖／shutterstock）
▲東南亞的馬來西亞身陷慘況，早在6月底，該國總理便宣佈延後全國封鎖措施。（圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-02 01:00:00

Delta病毒在全球影響深遠，除了曾報導過的東南亞的這四個國家的疫情之外，同樣在東南亞的馬來西亞也身陷慘況，早在6月底，該國總理便宣佈延後全國封鎖措施。

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馬來西亞疫情堪憂，不但在解封前，連續5天單日確診數超過5000例，且24日時境內已經偵測出源自於南非的變種病毒Beta及印度Delta病毒，其中Beta病毒佔最大宗，達141例，Delta則有1例，大馬衛生總監丹斯里諾希山不諱言，馬來西亞目前已經處於看不見的戰爭狀態。而這疫情已爆發至今，狀況仍不穩定。

馬來西亞國營馬新社（Bernama）報導，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在6月底表示，除非馬來西亞單日新增確診數降到4000以下、疫苗接種率達到10%及加護病房需求降低，否則封鎖措施不會鬆綁。他說自己希望7月中能達到這些條件。

不過，根據《南華早報》，馬來西亞宣佈投入360億的紓困計畫，即便變種病毒影響仍大，但馬來西亞政府同樣擔心經濟狀況，事實上，由於延長封鎖政策，讓馬來西亞的社會輿論分成兩派，大量馬來西亞網友在推特發文，並標籤「殘忍的政府（Kerajaan Zalim）」，以此宣洩無法工作或出遊的不滿。

馬來西亞與新加坡一樣，在去年疫情爆發之初實施行動管制（Movement Control Order, MCO）成效頗佳被視為防疫模範生，但後來疫情逐漸失守；4月後開始出現零星移工感染，後來官方開始針對移工及外籍人士群體進行篩檢，五月後確診案例有超過七成來自外籍人士，尤其是移工與無證件移民。

根據《紐約時報》，傳染性超強的Delta變種病毒的傳播，正促使世界各地採取新的封鎖措施，公共衛生官員也發出了新的警告。

世界衛生組織(World Health Organization)以Delta毒株的出現、疫苗的缺乏和世界許多地區的高社區傳播率為由，鼓勵完全接種疫苗的人繼續戴口罩。

面臨該變種暴發的澳洲城市已實施封鎖，馬來西亞延長了居家令、愛爾蘭推遲了重新開放室內餐廳的計劃、香港則限制了來自英國的入境航班，因為那裡的Delta毒株正在廣泛傳播。

如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《Delta衝擊東南亞！變異病毒重創這四國》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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