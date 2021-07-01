中共百年黨慶強調脫貧成就　彭博：淡化經濟放緩的事實

我是廣告 請繼續往下閱讀
習近平形容，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，也是全體中華兒女的共同願望。呼籲兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，並警告，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心與能力。但在中國長城外，美國、日本和其他國家支持台北民主政府的聲浪卻越來越大。
《彭博社》特別提及中國近期經濟表現，在官員努力降溫投機、防止市場過熱的努力下，滬深300指數的表現早前下跌0.6%，今日收盤上漲0.1%，基準指標則是小幅上漲，人民幣匯率至下午4時下跌0.07%，美元對人民幣為1比6.4623。習近平的演講大多聚焦在過去100年共產黨的成就上，包括對毛澤東、鄧小平等前領導人的肯定，還有他自己達成「小康社會」的重要成就，這段話旨在中國經濟增長進入放緩之際，強化民族主義對共產黨的支持。
國際與戰略研究中心中國研究主席布蘭奇（Jude Blanchette）評論這次百年黨慶，民族主義和強權製造出來的掌聲真的非常驚人，但共產黨需要擔心的是未來10年的發展。自從毛澤東以後，世界上已經沒有不受精英政治約束的獨裁者。
《彭博社》指出，在65分鐘的演講中，習近平共提到「人民」86次，這是為了在明年的二十大之前，將自己塑造為「人民領袖」，為第三個五年任期鋪路。然而雖然習近平對國內的控制力度到達空前絕後的強大，但對外來自美國與其他盟友對中國阻力也在逐漸增加，習近平的演講也是在向海外傳遞「共產黨獲得中國民眾的廣泛支持」的訊息，嚴厲警告美國與西方盟友無法衝破那道用人民築起的「鋼鐵長城」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。