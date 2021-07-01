輕軌大順二路圍籬推進建興路　林欽榮要求縮減工期

輕軌二階工程進度往東推進至人口稠密區，預定於110年7月3日起逐步於大順二路段進場架設圍籬辦理老舊箱涵改建工程，副市長林欽榮於今（1）日下午親赴大順路段(大昌消防分隊-建興路)視察，聽取圍籬施工規劃與相關交通配套措施之整備情形，並要求施工團隊將原訂5日工期（7月3日~8日），縮減2日內完成（7月3日~4日），也請捷運局、交通局及警察局交通大隊相互配合持續滾動檢討交通維持措施，將輕軌施工對交通衝擊降到最低。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-07-01 21:00:00
捷運工程局表示，此次施工路段長度468公尺，合計架設936公尺，目前圍籬備料已經完成，延續先前大順一路「龍德路至博愛路」施工路段的成功經驗，施工團隊採用型鋼式圍籬，預先於工廠內製作完成後再於現場吊裝，整體施工速度增加約3倍，可有效減少施工機具占用道路時間，對於7/4前完成圍籬架設有信心，並預計明（2）日進場完備既有停車格塗銷與標線改繪等工序，也請用路人配合將愛車先行移設。
林欽榮表示，根據交通局智運中心統計資料顯示，現今的大順一路(龍勝~博愛)東西向車流量，已較施工前減少約25%，亦即主要替代道路：明誠路、龍德路、同盟路，已大幅度分擔大順路移轉車流，且大順路施工路段及各替代道路行車時間，仍能維持與施工前相當水準，顯見疏導計畫及相關配套方案，已經發揮良好效果，相信沿用過往的經驗，確保接下來施工期間的交通順暢。 為維護用路人安全，捷運工程局也於6/23及6/25會同統包商、區公所、里辦公處等相關人員，挨家挨戶拜訪工區沿線兩側的3棟社區大樓管委會（約500戶）、95棟透天住戶及店家，奉上1400份文宣品及醫療級口罩，並透過多元管道 (警廣、官網、臉書、line官方群組等)傳播，於施工前向市民傳達施工期間各項重要資訊，亦請民眾行經此施工路段務必降低行車速度、注意行車安全，並建議用路人多利用鄰近東西向替代道路（九如路、覺民路、十全路、建工路、同盟路、建興路）及南北向替代道路（民族路、大昌路、正忠路）提早改道，以疏解大順路段之車流。
後續的各工區圍籬架設進場時間如下：
工區D大順路段「大昌消防分隊至建興路」：110年7月3～4日。
工區B大順路段「自由路至河堤路」：110年7月10～14日。
工區C大順路段「日全街至士良街」：110年8月7～10日。