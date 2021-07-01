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安全下莊？美團CEO曾傳暗諷習　獲邀參與中共百年黨慶

▲美團外賣CEO王興被拍到出席中共建黨百年黨慶，被外界認為美團有可能在這波管控中「安全下莊」，重獲北京的青睞。（圖／美聯社／達志影像）
▲美團外賣CEO王興被拍到出席中共建黨百年黨慶，被外界認為美團有可能在這波管控中「安全下莊」，重獲北京的青睞。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-01 19:14:31

中國監管部門近期不斷加強對科技公司、金融平台的管控，中國最大的線上訂餐外賣平台「美團集團」4月被監管部門（中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局）聯合約談，5月又傳出美團執行長王興在網路上貼出唐詩暗諷中國領導人習近平，但今（1）日王興被拍到出席中共建黨百年黨慶，被外界認為美團有可能在這波管控中「安全下莊」，重獲北京的青睞。

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美團執行長王興5月時傳出在網路上貼出唐詩「焚書坑」：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」被外界解讀是在諷刺習近平，當日股價重挫一度9.8%，高層同日也被上海市消保委約談。事後王興出面解釋，詩文是在自己對商業競爭的感悟，並非針對中國決策層。

《彭博社》報導，影像顯示王興是今日在天安門廣場參與慶典的數萬人之一。消息人士上個月透露，在王興Po出有爭議的詩文後，中國政府曾警告他應該保持低調，過去一週美團的股價幾乎沒有什麼變化。

▲（圖／翻攝自中國官媒）
▲美團創辦人、CEO王興因為網路Po文引起爭議，但今日他獲邀出席中共百年黨慶，讓外界消除了不少疑慮，（圖／翻攝自中國官媒）
另一方面中國地產巨擘「恆大集團」（Evergrande）創辦人許家印則是在網路上傳參與百年黨慶的照片，前一日恆大集團才因為財務危機被下調信用評級，許家印的一張照片給公司的股價帶來罕見的提升。

許家印加入共產黨超過35年，經常資助慈善事業，《彭博社》指出，企業菁英參與中共慶祝活動，通常被認為是獲得北京的青睞。許家印的出席，舒緩了恆大集團的投資者的緊張，監管機構對公司巨額債務審查有望放寬。

彭博資訊信貸分析師認為，許家印出席中共黨慶消除了市場的擔憂，因為這代表恆大在處理債務方面取得了不錯的進展。但未來12個月至18個月內，公司仍然面臨大量債務到期的困境，根據《彭博社》資訊，恆大集團的股價今年已經下跌超過三分之一，總資產蒸發約60億美元。

▲中國國家主席習近平，在中共百年黨慶前，首次頒授七一勳章並發表重要講話。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒指出，企業家獲邀出席中共慶典，被認為是受到北京肯定的一種跡象。（圖／美聯社／達志影像）
 

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