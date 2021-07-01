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確診連日雙位數，7/12解封有望？　陳時中鬆口規劃中

確診連日雙位數，7/12解封有望？　陳時中鬆口規劃中
確診連日雙位數，7/12解封有望？　陳時中鬆口規劃中

健康醫療網

2021-07-01 20:01:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】中央流行疫情指揮中心今（1）日公布，國內新增47例COVID-19本土確診病例及3例境外移入，另新增13例死亡。三級警戒目前至7月12日止，本土確診也連續六天降至2位數，指揮官陳時中表示，仍有群聚延燒須留意，但整體疫情下降，的確有在準備降級後的相關規劃。

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降級與否　以控制疫情為主

外界有許多專家認為，隨著疫苗施打率提高、確診數維持2位數，且群聚為擴大，7月12日的三級警戒應該可以解封。對此陳時中回應，有參考WHO及各國相關的數據及指標，目前還是以控制疫情為主，若降級後產生疫情該如何因應，是目前規劃的重點。因此指揮中心會擬定不同行業的相關指引，希望人員及環境都能達到一定標準。

各行業老闆、管理職　做好有人確診後的因應

若解封後通知單位有確診者，希望各行業老闆、管理人員都能即時因應，做好準備。相關指引頒布後，主管單位也要負責相關教育訓練。至於是否要降級，陳時中表示要看整體疫情是否被掌握，最近北農的群聚案件也讓大家憂心，今日已開始全面採檢，屏東Delta病毒株的群聚案也沒有外擴，「將來若警戒真的降級，希望每個人都要做好準備。」

7/2起強化入境措施　明起入境全面篩3

陳時中於今日公布，明（2）日起將強化我國入境措施，除了具有高風險國家旅遊史的旅客需另外在10至12天增加1次家用快篩採檢之外；其餘入境旅客，入境皆需要進行PCR採檢1次，若檢驗陽性，均會進行病毒基因定序。檢疫14天期間，須於10至12天增加1次家用快篩採檢，12至14天需要採檢PCR。

屏東果農傳染源找到了！　與祕魯祖孫同時現身醫院

Delta變種病毒株於屏東現蹤，目前累計14人確診。陳時中今日表示，果農夫婦曾到枋寮醫院，同時秘魯返台祖孫以及祖孫的鄰居也待在枋醫，經過比對健保卡與相關疫調，得知在醫院的時段有重疊，推測可能是在醫院被感染。

疫苗覆蓋率8.5%　接種後死亡通報增16

指揮中心發言人莊人祥說明，6月30日接種36,151人，分別為AZ疫苗32,995劑、莫德納疫苗3,156劑，截至目前全台累計接種2,043,218人，人口涵蓋率約 8.52%。

昨日新增通報疫苗接種後的死亡事件16例，莊人祥說明，分別為8女8男，年齡介於0至95歲之間。其中最小的死亡個案是2個月大的嬰兒，在母親接種疫苗，當天哺餵母乳後，次日凌晨被發現死亡，經解剖後診斷為上呼吸道感染，且雙肺有大葉性肺炎。目前累計271例疫苗接種後死亡，莊人祥也進一步說明，截至目前已經解剖61例，其中45例與慢性病相關，其他還包括頸椎骨折、疑似肺炎、泌尿道感染等相關症狀。



資料來源：健康醫療網 確診連日雙位數，7/12解封有望？　陳時中鬆口規劃中

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