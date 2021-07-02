金融時報：兩岸緊張加劇　美日兩國持續備戰

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3個熟悉詳情的人士指出，由於中國威嚇台灣和位於東海的釣魚台，時任日本首相安倍晉三在2019年決定要大幅擴大軍事行動計畫，拜登與菅義偉分別就任美國總統及日本首相後，兩國仍持續因應東海與南海情勢的推演。
由於入侵台灣防空識別區的中國戰機及轟炸機與日俱增，包括6月15日創單日新高紀錄的28架共機擾台，美日提高警覺。中國海空軍與海警在釣魚台周遭的出沒也越來越頻繁。
美國國防部前印太助理部長、目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）表示：「在許多方面，解放軍促使美日合作並對台灣採取新的思維，對釣魚台與台灣採取強勢做法，也凸顯了兩地鄰近中國的問題。」
美日是締結共同防禦條約的盟國，美國長久以來希望日本進行更多聯合軍事行動計畫，但日本受限於戰後和平憲法。安倍晉三政府2015年釋憲後，日本得以保護遭受攻擊的盟友，和平憲法的限制雖然放寬，卻未完全解除。
而當美日開始增加聯合軍事行動計畫，日本要求美國分享美方對台作戰計畫時，美國國防部卻沒有同意，因為五角大廈希望專注於分階段擴大兩國間的聯合軍事行動計畫。一名美國前官員表示，最終目標是美日為台灣擬定一套整合作戰計畫。
6個消息來源中的兩人則說，美軍與日本自衛隊以海上救難為由，在南海舉行聯合軍演，兩國也在釣魚台周遭海域舉行軍演，這也有助於因應台灣與中國爆發衝突。台灣位於釣魚台以西僅350公里處。
薛瑞福表示，「我們正在演訓的若干軍事行動是可以輕易轉換的」，如「救災訓練」中兩棲登陸等演習，可「直接運用於」任何發生在釣魚台或台灣海峽的衝突。
一旦台海爆發戰爭，美國將仰賴日本的空軍基地，不過如此將增加日本捲入衝突的機率，尤其是若中國試圖摧毀這些基地以阻礙美軍行動。
一位官員表示，美國和日本迫切需要與台灣共同設立一套機制，使三方共享中國海空軍動態訊息，尤其是台灣以東的宮古海峽周遭，這塊區域由位於東北方的日本和地處西南方的台灣兩地雷達所覆蓋。
這位官員說：「部份此類資訊只有台美與美日之間分享，但我們沒有直接的三方共享，不可能在突發事故之際才開始著手建置，這個必須現在就要做。」
自2019年底到川普任期結束，一直負責與台日軍事關係及東亞事務的美國國防部前副助理部長柯林克（Heino Klinck）說：「日本政府越來越意識到，甚至公開坦承，保衛台灣等同於保衛日本。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1100701