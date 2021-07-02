金控首場股東會！新光金不實施庫藏股 前獨董再批李紀珠
國內首家金控股東會登場，新光金控今（2）日順利完成股東會召開，除通過109年度盈餘分配案普通股每股配發0.4元，也通過增資變更案，原定增資新光人壽及新光銀行案，改全數增資新壽132.66億元。由於新光金股價長年低於票面價，會中有小股東建議實施庫藏股，但董事長許澎表示為讓新壽與國際接軌，今年無法實施庫藏股。此外，前獨董李勝彥今日也以股東身分出席，並持續砲轟新光銀副董事長李紀珠不適任，並以4大理由呼籲李紀珠自動請辭，而新光金則強調去年已重訊說明這些指控均非事實，董事候選人名單於法無不合。
記者顏真真/台北報導
2021-07-02 18:00:53
去年新光金股東會參加人數約百人，今年因為本土新冠肺炎疫情嚴峻，股東會出席人數僅約20人，現場更分成主會場、供股東使用的6個會議室、工作區、戶外區，座位採梅花座或間隔座法、放置隔板等，並加強現場消毒，還透過Webex讓出席股東分流至隔間，以視訊觀看股東會進行，嚴格遵守防疫規定。
今年新光金股東會也通過配發普通股每股配發0.4元，還有通過新光金增資變更案，這主要考量疫情全球擴散且未見降溫，考量消費及投資恐因此限縮縮、生產供應鏈被中斷、金融市場波動等因素，為因應當前全球市場的不確定性，強化資本適足率，原訂增資新壽102.66億元、新光銀30億元，改成全數增資新壽132.66億元。
會中有小股東提到很多金控股價翻倍，但新光金股價卻長年低於票面價，建議新光金拿出一點資金，實施庫藏股買回自家股票，不過，董事長許澎說明新光金各項努力就是為了讓新壽與國際接軌，目前沒有多餘的能力去實施庫藏股。
此外，新光金前獨董李勝彥今日在股東會上也持續砲轟李紀珠，其實他在去年就反對李紀珠出任新光金與所屬公司的高階經理人職務，主要有4大理由包括頂撞體制、抵觸法令、怠忽職守、公司放任，因此他今日也再次呼籲李紀珠自動請辭。對此，新光金則強調，董事會所提候選人名單均符合公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條至第5條等規範，經董事會決議通過列入本公司第7屆董事（含獨立董事）候選人名單，於法尚無不合。