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Delta病毒肆虐　俄國單日病歿人數連3天創新高

▲根據政府統計數據，俄羅斯1日通報，過去24小時新增672起死亡病例，一連3天創下單日病亡人數新高，當局將染疫人數激增歸咎於高傳染性的Delta變異病毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據政府統計數據，俄羅斯1日通報，過去24小時新增672起死亡病例，一連3天創下單日病亡人數新高，當局將染疫人數激增歸咎於高傳染性的Delta變異病毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-02 05:47:34

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）根據政府統計數據，俄羅斯今天通報，過去24小時新增672起死亡病例，一連3天創下單日病亡人數新高，當局將染疫人數激增歸咎於高傳染性的Delta變異病毒。

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莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，莫斯科醫療診所今天將開始提供追加施打第3劑疫苗。

俄國政府防疫小組表示，過去24小時新增2萬3543人確診，為1月17日以來最多，其中7597例出現在首都莫斯科。自去年3月爆發全球大流行疫情以來，俄國官方統計的確診病例已達到553萬8142例。

俄國累計病故人數增至13萬5886人，然而這項數據和聯邦統計部門有很大差距。根據俄羅斯聯邦統計局，2020年4月至2021年4月間，約有27萬人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

俄羅斯正在盡力解決Delta變異病毒和疫苗接種速度緩慢，所引發的病例激增問題。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天透過國家電視台，呼籲人民接種疫苗。

今天公布的病亡數據超越昨天和29日的669和652起死亡病例。

聖彼得堡明天將主辦歐洲國家盃足球西班牙對瑞士的8強賽事，屆時將有成千上萬球迷觀戰。在今天的死亡病例中，以聖彼得堡的115人病歿最多。

聖彼得堡有數十名芬蘭球迷染疫，當局除了禁止在歐國盃球迷區販售食物，也推出最低限度的防疫限制。

莫斯科市長索比亞寧曾說，新增確診有9成都是Delta變異病毒，當局也推出一系列新的防疫限制措施。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1100701

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