防疫期間用耳朵逛古蹟　淡古推情境式Podcast淡博名利

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淡古館長黃麗鈴表示，休館防疫期間仍持續不間斷地透過新媒體，提供各種線上服務；淡古Podcast「淡博名利」主要由廣播金鐘獎得主、Podcast品牌「播客煮」節目總監內克，親自化身為貫穿節目的記者「名利」，以情境式的手法帶領聽眾深入古蹟各個角落，節目裡遇到各式各樣的人物都由館內同仁獻聲，爆笑演出保證翻轉大眾對館員的刻板印象，原來博物館員各個都有表演魂。
張姓館員認為，「錄製的過程雖然很辛苦，不過能夠透過現在很流行的方式與大眾連結，是一件很棒的事情，想知道館員專屬秘辛的人，就聽我們的Podcast吧！」；預計雙週上架1集，歡迎有興趣的人透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Google Podcasts、SoundOn Player、Firstory、Pocket Casts等App隨選隨聽，讓在防疫期間用耳朵逛古蹟，聽軼聞，認識更多歷史的趣事。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。