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金正恩改組高層　分析家：示警北韓精英乖乖聽話

▲北韓領導人金正恩最近召開會議，分析家表示，這可能是金正恩多年來最重大的高層改組，目的在對執政精英提出警告，當中包括他在本週批評防疫不力釀成「嚴重危機」的高階官員。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩最近召開會議，分析家表示，這可能是金正恩多年來最重大的高層改組，目的在對執政精英提出警告，當中包括他在本週批評防疫不力釀成「嚴重危機」的高階官員。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-02 06:02:05

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩最近召開會議，分析家表示，這可能是金正恩多年來最重大的高層改組，目的在對執政精英提出警告，當中包括他在本週批評防疫不力釀成「嚴重危機」的高階官員。

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北韓國家媒體報導，金正恩29日召開執政的勞動黨政治局會議，訓斥黨部分高層未能執行長期防疫措施，怠忽職守。

一向是外界得知北韓情況唯一資訊來源的國營媒體，並未進一步透露危機的性質。

路透社報導，這次的會議包括選出新政治局委員，以及勞動黨中央委員會書記等黨內人事異動。目前仍不清楚所有被解職的官員是否都是因為防疫不力，這些官員的身分未被透露。

在這次的高層人事更迭前，國營媒體披露，金正恩已經在另一場大型會議中，加強黨紀，並指派政治局新成員。

美國「北緯38度」（38 North）網站的北韓領導階層專家麥登（Michael Madden）指出：「這些會議和這些人事異動的頻率有點不尋常。」

麥登指出，北韓這樣的專制政權，召開非例行政治會議和高層官員被削職，可以是預示國家機器根本失靈，或者是政權轉移不穩定等情況。

路透社報導，一名要求匿名的韓國統一部負責對北韓關係官員表示：「人事異動可能和李炳哲（Ri PyongChol）、朴正天（Park Jong Chon）、崔相健（ChoeSang Gon，音譯）有關，因為李炳哲和朴正天都沒有參與投票過程，崔相健的座位則是空的。」

李炳哲在北韓的彈道飛彈計畫扮演重要的角色。麥登表示，必須再觀察北韓之後的會議和事件，蒐集和李炳哲命運有關的線索，但他遭解職將是一項重大發展。

麥登指出，「這代表了核心精英（多年來）最重大的人事異動。」

首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示，李炳哲和朴正天可能涉及未能釋出軍隊大米儲糧，崔相健則似乎是因為未協調政策，以及防疫方面的溝通而被解職。

梁茂進指出：「金政恩透過在重要高層聚首的政治局會議上公開，似乎要對所有黨官員釋出警訊，並且傳達一旦他們搞砸，他將讓他們負起責任的訊息。」

脫北官員太勇浩（Thae Yong-ho）表示，這次北韓高層人事改組似乎是2013年以來最大的異動，金正恩當年下令處決他的姑丈張成澤。但金正恩的權力基礎仍穩固，有不少其他官員可調用。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100701

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