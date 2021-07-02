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香港七一不平靜！近20人被捕　男持刀襲警後輕生亡

▲香港警方部署大批警力，於7月1日當天，在香港各區巡邏、截查市民。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方部署大批警力，於7月1日當天，在香港各區巡邏、截查市民。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-02 06:52:47｜2021-07-02 06:53:15

昨天(7月1日)是中國共產黨建黨百年紀念日兼香港回歸24周年，雖然港府和港警，事先已禁止遊行集會並封鎖維多利亞公園，但仍傳出警民衝突事件。晚間在銅鑼灣有警員遭男子以刀襲擊濺血，施襲者事後輕生、送醫不治。

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綜合港媒報導，7月1日晚上10點左右，有男警在銅鑼灣SOGO百貨門外，遭一名男子用刀從背後刺傷，男子逞凶後以刀刺向自己胸口，當場昏迷，送醫救治仍死亡。至於被刺傷的男警員，中刀位置在左肩近腋下，鮮血直流，在場其他警員緊急為他急救，隨後再以救護車送往瑪麗醫院治療。

▲1日晚間有香港警員在銅鑼灣遇襲。（圖／翻攝自立場新聞）
▲1日晚間有香港警員在銅鑼灣遇襲。（圖／翻攝自立場新聞）
報導指出，該名警員傷及肺部，但沒有生命危險，醫院已為他進行手術。香港警務處長蕭澤頤、香港特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強等人同聲譴責施暴行為，將會全面調查施襲男子背後是否有組織支持。鄧炳強並聲稱，證據顯示事件屬於孤狼式本土恐怖襲擊，將案件介定為「意圖謀殺」，對於一切煽動及美化的暴力行為，政部各部門將會嚴厲執法。

除了港警遭襲的插曲以外，昨日中午起到深夜，警方也部署了過萬警力，持續在銅鑼灣、旺角一帶截查市民。當地知名社運人士王鳳瑤（王婆婆）因手持英國旗到銅鑼灣後，被以涉嫌公眾地方行為不檢為由拘捕；警方也查抄多個民運團體擺設的攤位，指控對方分發煽動刊物、意圖煽動人民仇恨政府、國家。

▲社運人士王婆婆被捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲社運人士王婆婆被捕。（圖／美聯社／達志影像）
截至1日晚上9點，銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶至少有19人被捕，分別涉嫌持有仿製火器、持有攻擊性武器、侮辱國旗、分發煽動刊物、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務等。另有至少19人因涉嫌違反「限聚令」及「口罩令」而遭開單。

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