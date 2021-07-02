香港七一不平靜！近20人被捕　男持刀襲警後輕生亡

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報導指出，該名警員傷及肺部，但沒有生命危險，醫院已為他進行手術。香港警務處長蕭澤頤、香港特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強等人同聲譴責施暴行為，將會全面調查施襲男子背後是否有組織支持。鄧炳強並聲稱，證據顯示事件屬於孤狼式本土恐怖襲擊，將案件介定為「意圖謀殺」，對於一切煽動及美化的暴力行為，政部各部門將會嚴厲執法。
除了港警遭襲的插曲以外，昨日中午起到深夜，警方也部署了過萬警力，持續在銅鑼灣、旺角一帶截查市民。當地知名社運人士王鳳瑤（王婆婆）因手持英國旗到銅鑼灣後，被以涉嫌公眾地方行為不檢為由拘捕；警方也查抄多個民運團體擺設的攤位，指控對方分發煽動刊物、意圖煽動人民仇恨政府、國家。
截至1日晚上9點，銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶至少有19人被捕，分別涉嫌持有仿製火器、持有攻擊性武器、侮辱國旗、分發煽動刊物、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務等。另有至少19人因涉嫌違反「限聚令」及「口罩令」而遭開單。
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