防Delta變種病毒　德政府建議混打疫苗

（中央社記者林育立柏林1日專電）由於具高傳染力的Delta變種病毒在歐洲快速傳播，德國政府專家小組評估後建議若民眾第1劑施打AZ疫苗，第2劑可接種BNT或莫德納疫苗。
德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（RobertKoch Institute）旗下的接種委員會今天修正接種建議，第1劑接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗的民眾，不論年齡大小，第2劑可接種BioNTech/輝瑞（Pfizer）的疫苗（簡稱BNT）或莫德納（Moderna）疫苗，不過2劑施打至少需間隔4週。
這個專家小組解釋，第1劑施打腺病毒載體疫苗、也就是AZ疫苗，接著施打採用信使核糖核酸（mRNA）技術的BNT或莫德納疫苗，在人體產生的免疫反應「明顯超越」2劑都打AZ疫苗。
有鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異病毒株在歐洲各地擴散，專家小組建議民眾「即時」去打第2劑疫苗，因為只接種1劑對Delta變異株的保護力「明顯不足」。
德國政府混打2劑的建議，比歐盟藥品管理局（EMA）更近一步，後者認為AZ、BNT、莫德納、嬌生（Johnson & Johnson）等4種核准上市的疫苗對變種病毒都有保護力，不建議混打。
德國目前有過半的成年人口完成第1劑疫苗接種。政府規劃明年將採購逾2億劑疫苗，相當於每人至少打2劑，不過將排除AZ疫苗，以BNT和莫德納為主。（編輯：郭中翰）1100702