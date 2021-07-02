各地天氣晴！4縣市高溫警訊 「熱帶系統」影響下週天氣
中央氣象局指出，今（2）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨至上午部南部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區及大臺北地區、東北部地區有零星短暫雷陣雨。另外，受西南風沉降影響，東南地區有焚風發生的機率，氣象局針對4縣市發布高溫警訊，包含花蓮縣、臺東縣、臺北市、新北市恐出現36度的高溫。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-02 08:04:10
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天「太平洋高壓」籠罩，各地晴朗炎熱、午後山區偶有局部零星降雨的機率，北部、東部及東南部的最高溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫落在，北部24至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至37度。
吳德榮說，週末（3、4日）兩天東南風帶來的水氣逐漸增多，熱力不穩定度因此提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，有擴及部分平地的機率。下週一、二（5、6日）東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，東南方雲系移入東半部及屏東，亦有局部陣雨的機率。下週三、四（7、8日）東南方移入的雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。
吳德榮也表示，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，明日到下週三（3至7日）有「熱帶系統」由菲律賓東方海面向西通過菲律賓附近，但由於結構鬆散，呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國(GFS)模式亦有類似的模擬，但反而以通過巴士海峽的中心強度較強；顯示模式模擬的「不確定性」，需持續觀察。
不過，吳德榮指出，兩模式皆模擬台灣附近因此盛行東南風，視其擕帶水氣之多寡，主導近一週的天氣變化。