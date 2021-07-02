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彰化惡火4死！消防員「救災現場畫面」瘋傳　2.6萬網鼻酸

▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 08:14:01｜2021-07-02 10:17:19

彰化市地標「喬友百貨大樓」內的防疫旅館30日晚間發生火警，一共釀成4死20傷悲劇，其中一名死者，為年僅33歲的消防員陳志帆，消息傳出令各界心疼不已。對此，一名網友拍下火災現場20多張照片，許多消防員在第一線，冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已，整組照片隨即在網上瘋傳。

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據了解，彰化市火車站前15層樓的喬友百貨大樓30日深夜突然發生火警，濃煙從2樓竄出，由於該大樓7、8、9樓目前作為防疫旅館使用，導致現場2名員工和29名住客受困，搜救過程中更有5人一度失聯。

▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
而火警發生後，消防分隊在陸續救出受困住客後分批點名，結果發現消防員陳志帆失蹤，緊急派遣人力再上樓搜救，才在防疫旅館9627房浴缸被找到，當時因空氣瓶氧氣耗盡，已經失去呼吸心跳，同袍趕緊將人抬出火場，一邊流淚一邊跪在地上實施CPR，但仍舊搶救不回性命。

網友JJ Nian在場拍下20多張消防人員救火的照片，並分享至臉書社團《彰化人大小事》，畫面中可見，消防員們全副武裝，全心全意投入火場救災，事後還有消防員累癱在地，震撼畫面讓網友看完鼻酸又感動，貼文短短一天時間，吸引逾2.6萬人按讚、上千次分享。

▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
網友們紛紛回應「天啊！看了火神眼淚後，看到這種新聞都會很難過！為何這種事情總是血淋淋一再上演」、「火神的眼淚真實版，各位英雄們辛苦了，殉難人員一路好走，拍攝者謝謝你，留下這些珍貴的照片，拍得很好」、「發生了火警，大家都是往外跑找出路，就只有消防員，往內跑，往危險的地方跑，真的是神的兒子，辛苦了！」

事實上，這棟喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後來因為火警荒廢數年，直至大樓主委、防疫旅館老闆蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業，沒想到如今又發生火災，詳細的起火原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。（編輯：賴詠璿）

▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
▲一名攝影師捕捉下火災現場25張照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ
▲一名攝影師捕捉下火災現場照片，許多消防員在第一線冒著生命危險救火，畫面曝光讓2.6萬網友感動不已。（圖／網友JJ Nian）
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