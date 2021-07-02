彰化惡火4死！消防員「救災現場畫面」瘋傳　2.6萬網鼻酸

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而火警發生後，消防分隊在陸續救出受困住客後分批點名，結果發現消防員陳志帆失蹤，緊急派遣人力再上樓搜救，才在防疫旅館9627房浴缸被找到，當時因空氣瓶氧氣耗盡，已經失去呼吸心跳，同袍趕緊將人抬出火場，一邊流淚一邊跪在地上實施CPR，但仍舊搶救不回性命。
網友JJ Nian在場拍下20多張消防人員救火的照片，並分享至臉書社團《彰化人大小事》，畫面中可見，消防員們全副武裝，全心全意投入火場救災，事後還有消防員累癱在地，震撼畫面讓網友看完鼻酸又感動，貼文短短一天時間，吸引逾2.6萬人按讚、上千次分享。
網友們紛紛回應「天啊！看了火神眼淚後，看到這種新聞都會很難過！為何這種事情總是血淋淋一再上演」、「火神的眼淚真實版，各位英雄們辛苦了，殉難人員一路好走，拍攝者謝謝你，留下這些珍貴的照片，拍得很好」、「發生了火警，大家都是往外跑找出路，就只有消防員，往內跑，往危險的地方跑，真的是神的兒子，辛苦了！」
事實上，這棟喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後來因為火警荒廢數年，直至大樓主委、防疫旅館老闆蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業，沒想到如今又發生火災，詳細的起火原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。（編輯：賴詠璿）