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全球疫苗接種率最高的以色列，預計六月開始逐步解封；主要施打AstraZeneca疫苗的英國，接種率已近六成，也預計六月底逐漸恢復正常活動。隨各國疫苗開打，世界衛生組織預測疫情可望結束的時間在2022年初。
近期新冠肺炎的公費疫苗陸續到貨，不少民眾對於疫苗副作用、保護力以及哪些疫苗較能有效對抗新冠病毒變異株相當好奇，對於疫苗不良事件頻傳也頗為擔憂，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示：「台灣已建置了許多疫苗可能相關不良事件的背景發生率，包括死亡、心肌梗塞、腦中風、血小板低下、神經炎等。接種新冠以後包括死亡在內的各種事件發生率，都沒有明顯高於未接種疫苗的同年齡發生率，且台灣各種不良事件的發生率並未高於國外，而國外類似的疫苗安全監測系統，也沒有發現任何新冠疫苗有增加死亡的風險，建議有機會打到疫苗就盡快打，以保障自己和家人的安全。」
台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅也分享：「目前台灣流行的主要是alpha(英國)株，AstraZeneca疫苗與莫德納疫苗都對alpha(英國)株保有正常的保護效果，兩種疫苗對於重症的預防效果都很好，相信新冠疫苗的保護力能有效控制國內新冠疫情。」
國產疫苗研發進度一次看 醫：免疫橋接方式緊急授權符合國際共識
高端、聯亞兩支國產疫苗擴大二期臨床試驗六月相繼解盲，雖然頻遭質疑疫苗沒有經過第三期人體試驗就不能緊急授權使用，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成則認為：「目前國外獲得緊急授權使用的新冠疫苗皆沒有完成第三期試驗，都是根據期中報告緊急授權，未來可能會制定國際通用的保護性抗體標準，也會有愈來愈多新冠疫苗根據免疫橋接來獲得認證，即使沒有做第三期對照研究的新冠疫苗，都可能在未來陸續獲得國際認證。」
疫苗對於新冠病毒感染的預防效益，遠大於可能的風險，年紀大、有慢性心肺疾病或其他潛在疾病，更是新冠疫苗的優先接種對象，民眾不會因為這些潛在疾病而增加不良反應的風險，台灣疫苗推動協會專家最後更提醒，新冠病毒疫情是全球性的，各國都需要打疫苗，新冠疫苗更處於供不應求的狀態，台灣獲得的疫苗數量有限，民眾無需特別挑廠牌施打，全民落實接種疫苗才能提高群體免疫、跟上全球解封腳步。
資料來源：健康醫療網 新冠疫苗陸續到貨 專家詳解疫苗常見ＱＡ
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