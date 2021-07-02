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NBA／Leonard今夏未必留快艇　美媒爆兩季後賽球隊將追求

▲快艇球星Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇球星Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-02 08:21:58｜2021-07-02 08:38:06

洛杉磯快艇昨天才剛出局，今(2)日就已經有許多交易傳聞浮出，其中又以主將Kawhi Leonard是否留隊的想法討論最多，根據《The Ringer》記者Kevin O'Connor報導，許多聯盟的管理層正在討論簽下他的可能性。

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雖然今年快艇是受限於自己的傷勢、而無法更進一步，不過球隊在組成豪華陣容後，連兩季無法進入到總冠軍賽也是不爭事實，外界許多人認為Leonard今夏雖然高機率留隊，但也不是沒有離開洛城的可能。

在這一季結束後，今年夏天Leonard擁有一個3601萬美元的球員選項，他可以選擇行使，或是跳出合約；如果他投入自由市場，有許多球隊已經準備好鈔票想簽下他。

O'Connor透露熱火和獨行俠這兩支今年夏天薪資空間最充裕的季後賽球隊，都預計會對他展開熱烈追求，而只要他確定不行使合約，多支球隊都會嘗試和他接觸。

毫無疑問，Leonard最大的目標就是再奪總冠軍，快艇這兩季擁有大量出色的鋒線球員，可惜因為疫情和傷病無法更進一步，下一季他們的薪資空間爆炸，高達1億4627萬。而且Serge Ibaka、Nicolas Batum和Reggie Jackson等主要輪換合約都將到期，要維持競爭力並不容易。相較之下，獨行俠和熱火更有操作空間，而且兩隊都擁有出色的球星能和Leonard搭配。

O'Connor甚至透露一些高管想知道Leonard是否會以把Paul George交易走來做為他長期留隊的條件——如果能換來和拓荒者管理層有矛盾的Damian Lillard的話。

不過在George西決展現領導力和太陽浴血奮戰後，這樣的可能性似乎很小，也太不近人情。Leonard目前看起來更可能和球隊簽下一張續約合約，但他留隊後，球隊勢必將得放走一些主要輪換。

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