陸建逾百座核彈發射井　美國務院：擔憂、應減少軍備競賽

美國《華盛頓郵報》近日報導，中國開始在甘肅玉門市附近的沙漠地區，建造100多個洲際彈道導彈發射井，可能代表中國有意大幅擴展核能力，以對抗美國。對此美國國務院回應，中國快速增強核武力量引起美方的關注與擔憂，呼籲美中應一同降低軍備競賽的風險。

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綜合《路透社》等外媒報導，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)當地時間1日在例行記者會上表示，從相關報導與其他發展來看，中國的核武庫將增長得更快，達到與先前所預測的更高水準，這舉動令人不禁質疑北京的意圖，認為中國似乎正逐漸偏離，數十年來以最低限度威懾力量為基礎的核戰略。

普萊斯呼籲，北京當局應與美國一同以實際行動，降低核武與破壞穩定的軍備競爭風險，並說美國拜登總統(Joe Biden)在與俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)往來時，也是將戰略穩定放在首位，現在同樣的原理也適用於中國這一擁核國。

中國國家主席習近平昨(1日)在中共建黨百年大會上，曾重申「強軍」思想，必須加快國防和軍隊現代化，以達到捍衛國家主權、安全、發展利益等目的；習近平也在談話中警告，企圖欺負中國的外國勢力將「被打得頭破血流」，並聲稱解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，會堅決粉碎任何台獨圖謀。

普萊斯表示，華府已注意到習近平週四在黨慶儀式上的談話內容，但不打算評論具體細節。不過華府一再呼籲中國和俄羅斯，加入新的軍備控制條約，卻被以武器數量不及美國多等理由拒絕，並要求應在平等和相互尊重的基礎上，就戰略安全問題進行雙邊對話。