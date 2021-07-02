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巴西施打COVID-19疫苗超過1億劑

▲根據巴西各州衛生廳的數據，自今年1月17日巴西展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種以來，已在全國施打1億9萬4083劑疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據巴西各州衛生廳的數據，自今年1月17日巴西展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種以來，已在全國施打1億9萬4083劑疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-02 08:43:28

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）根據巴西各州衛生廳的數據，自今年1月17日巴西展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種以來，已在全國施打1億9萬4083劑疫苗。

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這5個多月來，約16.75%的18歲以上巴西成年人獲得完整的免疫保護效果，即超過2632萬人已接種2劑科興（Coronavac）、AZ和輝瑞（Pfizer）疫苗，或單一劑楊森（Janssen）疫苗（由嬌生集團旗下的楊森藥廠研發製造）。已接種第1劑科興、AZ和輝瑞疫苗的成人百分比達46.09%。

目前，巴西在全球每100人中施打COVID-19疫苗劑量排名第68，在20國集團（G20）中排名第10，每100人中施打47.27劑疫苗。

就疫苗劑量來說，巴西是世界上施打疫苗第4多的國家；排名第1是中國，已施打超過12億劑疫苗。

過去一星期，巴西平均每天施打114萬4000劑COVID-19疫苗。

若按比例計算，獲得完整的免疫保護效果人數最多的是南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul），該州至少23.48%的成年人口接種2劑科興、AZ和輝瑞疫苗或一劑楊森疫苗。

巴西衛生部表示，在全國配發1億3498萬376劑疫苗，其中74.2%已為民眾使用；未來3天衛生部將再配給210萬劑輝瑞疫苗、280萬劑AZ疫苗，以及美國政府捐贈的300萬劑楊森疫苗供全國免疫計畫使用。

巴西COVID-19疫苗供應漸趨穩定，導致部分民眾開始對疫苗種類挑三揀四。克魯茲基金會（Fiocruz）研究員暨肺病學家道柯摩（Margareth Dalcolmo）說，挑選特定疫苗沒有科學依據，而且還會影響全國疫苗接種計畫。

克魯茲基金會流行病學家塞維爾（Diego Xavier）表示，當務之急是加快疫苗接種速度，讓更多人獲得保護，目前在巴西使用的所有COVID-19疫苗在減少重症病例和死亡方面都取得成效，挑三揀四的行為毫無理性可言。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）引述里約熱內盧一名女工程師，她承認走訪了至少4處免疫站，直到找到自己想要的疫苗為止。

為避免類似情況一再發生而影響全國免疫計畫進度，許多城市政府開始採取應對措施，讓輪到年齡可接種、但拒絕免疫站所提供疫苗種類的民眾簽下切結書，同意等到當地所有成年人都完成接種且要求的特定疫苗有剩餘時，再進行接種。（編輯：郭中翰）1100702

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