巴西施打COVID-19疫苗超過1億劑

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目前，巴西在全球每100人中施打COVID-19疫苗劑量排名第68，在20國集團（G20）中排名第10，每100人中施打47.27劑疫苗。
就疫苗劑量來說，巴西是世界上施打疫苗第4多的國家；排名第1是中國，已施打超過12億劑疫苗。
過去一星期，巴西平均每天施打114萬4000劑COVID-19疫苗。
若按比例計算，獲得完整的免疫保護效果人數最多的是南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul），該州至少23.48%的成年人口接種2劑科興、AZ和輝瑞疫苗或一劑楊森疫苗。
巴西衛生部表示，在全國配發1億3498萬376劑疫苗，其中74.2%已為民眾使用；未來3天衛生部將再配給210萬劑輝瑞疫苗、280萬劑AZ疫苗，以及美國政府捐贈的300萬劑楊森疫苗供全國免疫計畫使用。
巴西COVID-19疫苗供應漸趨穩定，導致部分民眾開始對疫苗種類挑三揀四。克魯茲基金會（Fiocruz）研究員暨肺病學家道柯摩（Margareth Dalcolmo）說，挑選特定疫苗沒有科學依據，而且還會影響全國疫苗接種計畫。
克魯茲基金會流行病學家塞維爾（Diego Xavier）表示，當務之急是加快疫苗接種速度，讓更多人獲得保護，目前在巴西使用的所有COVID-19疫苗在減少重症病例和死亡方面都取得成效，挑三揀四的行為毫無理性可言。
美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）引述里約熱內盧一名女工程師，她承認走訪了至少4處免疫站，直到找到自己想要的疫苗為止。
為避免類似情況一再發生而影響全國免疫計畫進度，許多城市政府開始採取應對措施，讓輪到年齡可接種、但拒絕免疫站所提供疫苗種類的民眾簽下切結書，同意等到當地所有成年人都完成接種且要求的特定疫苗有剩餘時，再進行接種。（編輯：郭中翰）1100702