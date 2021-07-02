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NBA／惡意推倒CP3　Beverley下一季將因此被禁賽

▲Patrick Beverley（圖／美聯社／達志影像）
▲Patrick Beverley（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-02 08:56:52｜2021-07-02 09:04:14

一場熱血又感人的西區決賽在昨天結束，不過Patrick Beverley的那次醜惡犯規卻讓G6的故事留下一些缺憾。根據《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，這位快艇後場悍將下一季將面臨禁賽的處分。

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在末節完全被太陽打爆後，快艇本季的季後賽之旅也將告終，在一次暫停時，Beverley突然從後面無預警地把Chris Paul給推倒，他當下領到一次惡意犯規並被驅逐出場。

「我認為只有Pat會做這種事。」Paul的哥哥C.J. Paul接受採訪時表示，「這不應該是結束系列賽的方式。我不知道他為什麼這樣做。」後者也強調這不是Beverley第一次這樣做，他之前也對Russell Westbrook及Devin Booker做過類似的攻擊動作。

Haynes表示，根據聯盟人士表示，Beverley將會因為這個動作將下一季得到他應有的懲罰，將因此被禁賽。

不過在今天Beverley透過推特公開向Paul道歉，「昨晚我太激動了，這是我的錯，也不是針對你。祝賀你打進總冠軍賽。祝你好運！」

 

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