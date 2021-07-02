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乾癬患者因免疫系統失調，造成發炎因子流竄全身，使皮膚出現斑塊型皮屑，較嚴重患者更會走到哪、皮屑掉到哪，對求學、求職及人際關係影響甚鉅。花蓮慈濟醫院皮膚科主治醫師洪崧壬說明，其中有全身性膿疱型乾癬是為罕見的臨床表現，全身皮膚大範圍出現膿疱，會有脹痛的情形，同時出現全身系統性症狀如發燒、倦怠、全身無力痠痛、白血球上升，嚴重時甚至須住院觀察治療。 許仲瑤主任補充，有時會因病毒、藥物誘發，全身痛到無法動作。對於急性發作的患者，健保署也通過短期急性用藥給付，可緊急申請一個月藥物治療，大幅緩解不適。
中重度以生物製劑治療 然而2年後停藥易復發
洪崧壬醫師指出，目前治療乾癬的方式很多，如外用藥膏、照光、口服藥物及生物製劑。通常中重度患者，對於傳統治療藥物成效不佳，則可以協助患者申請使用生物製劑治療，依目前健保生物製劑的給付原則為給付2年，2年後就會暫緩用藥，若停藥後復發，必須重新申請，如此反覆對患者來說也是一種身心煎熬，除了承受皮膚復發病情折磨，還有內在的心理壓力與外在壓力。
連續停藥兩次半年內復發 健保通過可持續用藥
因乾癬是慢性發炎疾病，大部分的中重度乾癬患者在暫緩使用生物製劑後，有很高的比例都會再復發，尤其是重度乾癬患者，復發的病況又較為嚴重。洪崧壬醫師提到，今年5月1日起，健保署已通過「使用生物製劑兩年後停藥，連續兩次暫緩用藥後未滿6個月即復發，其嚴重度達PASI 10或50%復發者，則允許持續用藥」，也就是只要患者停藥後，連續兩次半年內嚴重復發，便可以一直使用藥物，不用再擔心停藥復發後，等待重新申請藥物的身心折磨，也被醫師稱為「永不下車」條款。
阻斷發炎因子影響細胞 生物製劑療效佳 生物製劑的療效主要是可以阻斷體內發炎因子的作用，洪崧壬醫師進一步說明，目前有三種生物製劑是阻斷發炎因子中的介白素-17(Interleukin-17，簡稱IL-17)的作用，其中兩種在細胞外中和過量的IL-17A；而另外一種生物製劑是針對細胞表面的IL-17的受體，直接阻擋了包含IL-17A、IL-17C、IL-17F等在內的IL-17家族成員，使其無法與受體結合造成，阻斷後續的免疫反應。後者於日本也有臨床試驗證實有實證，除了對於典型斑塊性乾癬同樣有效，針對全身性膿疱性乾癬患者也有不錯的功效，且作用快速，連頭皮、指甲、肢端難治處也能清除病灶。目前這三種阻斷介白素-17的生物製劑，在台灣已通過健保給付。
值得注意的是，因為育齡女性不建議使用口服A酸，有影響致畸胎的疑慮，若原本有服用的育齡女性者，則建議停藥兩年後才能懷孕，所以針對急性全身的膿疱性乾癬，則會建議直接使用生物製劑。
停藥後妥善健康管理 遠離復發惡性循環
此健保案可大幅幫助許多患者，許仲瑤主任提到，對嚴重且不斷復發的患者來說，病情幾乎會消磨他們的意志，有些人還可能會放棄治療，如今不必再自暴自棄，可以重獲希望。唯一缺點就是不夠嚴重的患者無法受惠。
對於中重度的乾癬患者，洪崧壬醫師建議，停藥後還是必須好好健康管理，雖然有不下車條款可用，但復發仍會影響生活。乾癬患者容易有乾癬性關節炎、三高、代謝症候群等共病，即使停藥也需要妥善控制血壓、血脂、血糖及體重，並盡量保持作息正常，不抽菸飲酒，做好皮膚保養。也要記得定期回診追蹤，讓醫師能掌握病況，遠離復發的惡性循環。
資料來源：健康醫療網 乾癬停藥易復發 健保新增「2年期滿續用」條款
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