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亞東醫院角膜科蔡紫筠主任說明，根據亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)於2020年提出的最新ADES乾眼症共識發現，乾眼症是一種多因素慢性疾病，只要淚膜不穩定，就可能引發乾眼症。除了以往常見的缺水型、缺油型，最新ADES乾眼症共識現在也新增一型為眼睛黏液層黏蛋白缺乏，導致的濕潤度缺乏型乾眼症。像近期疫情蔓延，民眾待在家是最安全的防疫措施，但對3C產品的使用率大幅提高，有可能成為濕潤度缺乏型乾眼症風險族群。
蔡紫筠主任進一步說明，淚膜共分為三層，由內而外分別為黏液層、水液層及油脂層，只要其中一層出問題，就可能引發乾眼症。黏蛋白是讓淚液停留於眼表的關鍵角色，負責保護和濕潤角膜，強化淚膜基底層之黏液層，並具有阻擋細菌、病毒進入眼睛的功能，可保護眼睛降低受感染的機率，是眼部健康的重要關鍵。若是眼表面杯狀細胞無法正常分泌黏蛋白，導致濕潤度不足，就會造成濕潤度缺乏型乾眼症。根據日本針對近百位上班族所做的研究，統計受試者觀看螢幕5至7小時中，7小時黏蛋白濃度降低最明顯，顯示出長時間使用3C產品，會影響黏蛋白濃度。另外，確診為乾眼症的患者中，主訴症狀為眼睛疲勞者，檢查後發現黏蛋白明顯較低，因此長時間使用3C產品且感到眼睛疲勞的民眾，除了油脂分泌異常，也很可能是黏蛋白分泌不足所致。
診間許多長期接受傳統乾眼症藥物治療，卻無法改善乾眼症狀的患者，可能亦是屬於這種新型乾眼症。一名罹患乾眼症逾十年的六旬老婦，接受乾眼症治療超過兩年，症狀卻無法完全改善，需頻繁使用眼藥水以緩解乾澀不適。直到去年12月，醫師評估是屬於最新型「濕潤度缺乏型」乾眼症，老婦開始接受適當的眼藥水治療，精準治療對症下藥，透過強化淚膜基底的黏液層，短短兩個月內，乾眼症狀改善。現在病患生活品質大幅提升，讓長久以來飽受乾眼症困擾的老婦喜出望外。
最新淚膜導向治療 精確對焦三層淚膜
2020 ADES乾眼症共識，推薦淚膜導向治療（tear film oriented therapy，TFOT），此治療策略提供乾眼症治療新思維，確認淚膜是哪一層受影響，再對症下藥精準治療。缺油型的患者，可使用含油的人工淚液，並搭配眼瞼清潔和局部熱敷等方式改善。若是缺水型的病患，可使用傳統人工淚液、淚點栓塞法，或新型的促淚液分泌眼藥水。若為濕潤度缺乏型乾眼症，可使用新型促淚液分泌眼藥水。此治療策略控制眼表發炎症狀也是非常重要的，可使用類固醇，或目前有不同劑型環孢素眼用乳劑眼藥水可供治療選擇。
蔡紫筠主任呼籲，據中華民國眼科醫學會2019年公佈的護眼趨勢調查，台灣民眾平均每4人就有1人罹患乾眼症，隨著3C科技普及，乾眼症已成為現代人普遍會面臨的健康危機。尤其近期疫情嚴峻，居家辦公、視訊上課成了日常生活，接觸3C產品的時間大增，讓眼睛不適感飆升。建議民眾應定期至眼科診所或醫院進行視力檢查，若出現乾癢紅腫、夜間畏光無法開車，或吹到風就會流淚等乾眼症狀，應盡速就醫，由醫師評估屬於哪一類型乾眼症，進而安排合適治療方式。
參考資料:
1. 2020 ADES亞洲乾眼症學會乾眼症共識https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423530/
2. Uchino Y et al., JAMA Ophthalmol 132:985, 2014
資料來源：健康醫療網 居家辦公眼睛霧茫茫 小心「新型乾眼症」找上你
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊