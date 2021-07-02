- 西瓜
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夏天就是瓜果類的季節！夏天吃冰過的西瓜真的通體舒暢，西瓜富含水分、鉀，幫助利尿排水，對於控制血壓者是很好的水果來源。除此之外紅肉西瓜含有茄紅素，茄紅素是β-胡蘿蔔素的一種，可以促進維生素 A 生成。特別提醒西瓜屬於含糖量較高的水果，糖尿病或者控制體重者一次建議三片以內，容易腹瀉者也要注意不要食用過量。
- 綠豆
綠豆雖然有一個豆字，但成分多為澱粉，因此是全榖雜糧類，但綠豆比起白米多了膳食纖維、鉀、鎂、維生素B群，對於高血壓、心血管疾病者有很好的保護效果，因此可與其他全榖雜糧交替食用，夏天可以自己煮綠豆湯，調控糖量或不加糖，比外面加過多糖的綠豆湯更健康，若喝了一碗綠豆湯當甜點，正餐的飯量就要記得減半才不會攝取過多澱粉。
- 薏仁
薏仁跟綠豆一樣，都有清熱消暑的作用，利尿排除身體多餘水分，消除水腫，還可降低膽固醇、血脂，心血管疾病者可以以薏仁代替白飯，或者將白米一部份替換成薏仁煮薏仁飯。此外薏仁能美白肌膚，愛美的女性們在夏天可多吃薏仁。
- 山藥
山藥是高鉀的全榖雜糧類，每 100 公克有 816 毫克的鉀，可以幫助排除身體水分，控制血壓。富含膳食纖維，促進腸胃蠕動，預防便祕。紫色山藥含有花青素，具有良好的抗自由基能力，能抗發炎，延緩肌膚老化，並且能增加眼睛感光物質「視紫質」形成，維護夜間視力及減緩眼睛疲勞。
- 冬瓜
冬瓜利尿排水，腳氣病、高血壓者都可以多食用，跟薏仁一起煮的冬瓜薏仁排骨湯加點薑片很適合作為夏天的湯品，冬瓜是蔬菜類，一碗八分滿或拳頭大小量的冬瓜約 25 大卡，卻很有飽足感，減脂者可以選用冬瓜當作蔬菜來源。但要注意冬瓜製品如冬瓜糖、冬瓜茶等加工食品就含有較多的糖分，不建議選用會攝取多餘的熱量。
- 綠蘆筍
綠蘆筍有豐富膳食纖維，適合減重、便祕者，鉀離子可調節血壓、肌肉收縮，易抽筋者也可以多攝取綠蘆筍。膀胱炎、攝護腺肥大者除藥物治療外，吃綠蘆筍也有改善效果。另外綠蘆筍是高葉酸食物，100 公克有 118-124ug 葉酸，國民健康屬建議懷孕期間孕婦葉酸攝取量每日 600 微克，夏天食慾不佳的話，孕媽咪們可以川燙或涼拌綠蘆筍當作蔬菜攝取來源，並且攝取足夠的葉酸量。
- 番茄
夏天炎熱，酸甜食物最能開胃，不論是番茄炒蛋，或者在三明治夾入番茄都能增添爽口滋味，大番茄一顆就是一份蔬菜，大約 25 大卡，含有茄紅素、維生素 A、膳食纖維，減肥的人適合選用大番茄，熱量低又有飽足感。要特別注意小番茄與大番茄不同，小番茄是水果類，飯碗八分滿大約 20-23 顆有 60 大卡，但小番茄的好處是維生素 C 含量較多，在選擇不同的番茄的話就要注意份量上的差異。
除上述食材可以多選用，也要注意補充水分，才不會中暑，建議可以在傍晚或晚上較涼爽時間運動，增加排汗，使得身體更有活力與精神，擊退夏日症候群。
文／何沂霖 營養師
※本文授權自何沂霖營養師。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 擊敗夏日倦怠，營養師推薦這 7 種天然食物助消暑
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