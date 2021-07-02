印度變種病毒Delta 來襲 當心別以為只是重感冒 與新冠典型症狀不同 合併胃部不適要當心

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新冠肺炎產生的症狀包含咳嗽、發燒、嗅味覺喪失等，但當Alpha病毒出現時，還增加了頭痛、喉嚨痛、四肢痠痛跟拉肚子等症狀。江坤俊表示，當感染印度「Delta」變種病毒，產生的症狀像是重感冒，嗅味覺喪失已不是典型指標，與原本新冠肺炎產生的症狀大不相同。他更進一步解釋，40歲以下常見的症狀包含頭痛、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛及發燒，很容易讓患者誤以為自己只是單純的感冒，容易忽略病情，因此造成病毒的大傳播。江坤俊也提醒，感染印度「Delta」變種病毒也有其特殊症狀，像是嚴重胃部不適、聽力受損等，當有這些症狀出現時，就要特別留意。
變種病毒來襲 現有疫苗效力預防住院率可達9成以上
民眾施打疫苗，江坤俊歸納其目的可分為：不要染疫、染疫後可否是無症狀感染、若出現症狀可否避免走向重症。假設民眾對於施打疫苗有疑慮，江坤俊建議在打疫苗前，可先思考「自己施打疫苗的目的為何」，再進行後續決定。印度「Delta」變種病毒入侵後，民眾對於「施打疫苗是否有效」也產生疑慮。江坤俊引用英國研究資料解釋，民眾施打2劑輝瑞疫苗後，對Alpha病毒保護力達92%，對Delta病毒則有79%；施打2劑AZ疫苗後，對Alpha病毒保護力為73%，對Delta病毒則有60%。不論是輝瑞或是AZ疫苗，施打兩劑後，對感染Delta病毒後的預防住院率，都可以達到9成以上，也可有效避免走向重症，建議大家有疫苗就趕快施打。
最近因長者施打疫苗的猝死事件發生，降低長者施打疫苗的意願，江坤俊也建議，長者是否施打疫苗，可由家人與長者共同討論，長者若有慢性疾病也可與醫生討論，確認是否需要施打疫苗。江坤俊也強調，打疫苗有所謂群體面疫的效果，只要年輕人施打者眾多，一樣可以達到群體免疫的效果，呼籲年輕人「輪到你就去打」，為共同保護身體較弱的長者出一份力。要了解更多「新冠肺炎」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道➔https://bit.ly/2IBSoRr ，《健康2.0》也全新推出《健康2.0 APP》，網羅熱門健康議題，各式健康資訊一手掌握。
《健康2.0》印度變種病毒Delta 傳播力更強？：https://www.youtube.com/watch?v=j8ePrBCY2Lk