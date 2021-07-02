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憶911撤離失住所　美商人免費供佛州大樓災民住宿

▲美國佛羅里達州邁阿密瑟夫賽德鎮住宅大樓坍塌，有在地商人回憶起911事件，免費提供災民住宿。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國佛羅里達州邁阿密瑟夫賽德鎮住宅大樓坍塌，有在地商人回憶起911事件，免費提供災民住宿。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-02 11:51:21

（中央社佛州瑟夫賽德鎮1日綜合外電報導）在美國佛羅里達州邁阿密經營公司的金恩－喬爾瓦尼斯一聽到鄰近的瑟夫賽德鎮有棟公寓大樓坍塌，他的經驗告訴他，這場災難將頓時讓許多人流離失所，他不能袖手旁觀。

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路透社報導，這位31歲的紐約本地人經營度假屋出租公司。2001年9月11日世界貿易中心（World TradeCenter）遭受恐怖攻擊時，當年只是小孩的他與家人住在世貿附近。

金恩－喬爾瓦尼斯（Andreas King-Geovanis）在得知瑟夫賽德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）倒塌的消息後，立即召集165名員工開會，表示公司「六分儀住宿」（SextantStays）將提供一個月免租金的住宿給倖存者以及親人仍失聯的家庭。

金恩－喬爾瓦尼斯回想起自己和家人在911之後，從住家大樓撤離的往事時說：「他們真的是無處可去。」

他說，要能在這個地區租到公寓，必須備有至少3個月租金的現金，「我們確實讓大家住一個月，以助他們找到落腳處」。

金恩－喬爾瓦尼斯在社群媒體發布這項提議，目前有15個曾住在香普蘭大廈南棟或親戚住在那裡的家庭，住在「六分儀」距離災區約8公里的17間公寓內。

根據邁阿密戴德郡（Miami-Dade）郡長卡瓦 （Daniella Levine Cava）說法，其他協助解決住房問題和提供支援的團體還包括美國紅十字會（American RedCross）、猶太團體和其他信仰組織。

濱海的香普蘭大廈南棟6月24日坍塌迄今已逾一週。搜救人員又在瓦礫堆中尋獲6具遺體，死亡人數昨天已增至18人，其中包括兩名分別4歲和10歲的兒童，另有145人仍下落不明。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100702

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