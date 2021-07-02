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NBA／4人飆破20！Lopez一柱擎天狂砍33分　公鹿主場聽牌

▲Brook Lopez。（圖／美聯社／達志影像）
▲Brook Lopez。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-02 11:01:56

儘管少了兩屆MVP「字母哥」Giannis Antetokounmpo，不過密爾瓦基公鹿今(2)日沒有讓主場球迷失望，此役全隊有4人得分飆破20大關，終場以123:112贏下天王山之戰，系列賽以3:2聽牌。

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少了主將的公鹿，今日似乎不受前一場慘敗的影響，在主場開賽就打出30:10的攻勢，老鷹叫出暫停也止不住主場軍的氣勢，首節打完他們以36:22取得雙位數領先。

不過公鹿這場比賽前兩節的外線表現並不夠好，多次空檔機會未能把握，也讓他們錯失把比數進一步拉開的機會；反而是老鷹利用對手失誤，靠6顆三分球命中在半場打完時將落後追到只剩9分。

易籃再戰後，兩隊互有往來，公鹿仍然維持著一定的領先，並在第三節末連續打進兩顆強硬的進球，主場軍以91:78繼續擴大優勢；末節Bryn Forbes、Khris Middleton、Pat Connaughton等人都命中三分球，進一步領先到18分，之後老鷹數次發起反攻，但都無法追近到個位數，最終只能以11分之差輸球。

公鹿大前鋒Bobby Portis今天頂替Antetokounmpo先發，也打出球隊渴望的那種能量，讓現場球迷為之瘋狂，他此役得到22分8籃板，中鋒Brook Lopez得到33分，還送出7籃板和4阻攻；Jrue Holiday斬獲25分13助攻，Middleton砍下26分13籃板8助攻。

老鷹方面，Bogdan Bogdanovic投進7顆三分球，得到了28分，替補大將Danilo Gallinari貢獻19分，Lou Williams和John Collins各有17分和19分進帳。

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