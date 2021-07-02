NBA／4人飆破20！Lopez一柱擎天狂砍33分　公鹿主場聽牌

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不過公鹿這場比賽前兩節的外線表現並不夠好，多次空檔機會未能把握，也讓他們錯失把比數進一步拉開的機會；反而是老鷹利用對手失誤，靠6顆三分球命中在半場打完時將落後追到只剩9分。
易籃再戰後，兩隊互有往來，公鹿仍然維持著一定的領先，並在第三節末連續打進兩顆強硬的進球，主場軍以91:78繼續擴大優勢；末節Bryn Forbes、Khris Middleton、Pat Connaughton等人都命中三分球，進一步領先到18分，之後老鷹數次發起反攻，但都無法追近到個位數，最終只能以11分之差輸球。
公鹿大前鋒Bobby Portis今天頂替Antetokounmpo先發，也打出球隊渴望的那種能量，讓現場球迷為之瘋狂，他此役得到22分8籃板，中鋒Brook Lopez得到33分，還送出7籃板和4阻攻；Jrue Holiday斬獲25分13助攻，Middleton砍下26分13籃板8助攻。
老鷹方面，Bogdan Bogdanovic投進7顆三分球，得到了28分，替補大將Danilo Gallinari貢獻19分，Lou Williams和John Collins各有17分和19分進帳。