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倒垃圾無緣無故也會染疫？招名威指６因素：不可能。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-02 11:30:00

傳染力更強的印度變種病毒(Delta病毒)開始在世界造成大流行，在台灣國內疫情也尚未止息。近日屏東一名婦人因倒垃圾打個招呼染疫，據綜合媒體報導，該名婦人全程皆有戴口罩、也保持社交距離、倒完垃圾就回家但還是染疫。

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另一方面，中國也傳出２名男子在餐廳用餐，僅與染疫者擦身而過１秒就染疫的消息。兩消息一出引來熱議，讓不少民眾驚慌。對此中原大學教授/毒物理學專家招名威教授指出可能關鍵，雖然不必過度恐慌，但真的要提高警覺。

倒垃圾無緣無故也染疫？招名威指６因素：不可能。

對於該名屏東婦人染疫的消息，許多民眾恐慌病毒強到現在連倒個垃圾、打個招呼、沒怎樣都可能會染疫。對此招名威教授表示不可能，病毒雖然不斷進化，但不可能強大到在保持好距離、戴好口罩等真的「完全做好防疫」的情況下，無緣無故的傳播導致染疫，會染疫一定有原因或某處疏忽的地方。

首先要認清，一般常見的醫療口罩約有95%可阻擋病毒，這意味著5%的機率可能染疫，關鍵就在於是否有做好其它安全措施。例如可能剛好接觸到病毒最大釋放量的瞬間，且又沒保持好距離、口罩沒帶好等，就有可能染疫。且所謂「戴好口罩」是真的戴好？還是自己覺得有戴好？這兩者也是天差地別，許多民眾將口罩掛在耳朵上，認為已戴好口罩，但其實還露出鼻子，防疫效果自然差很多。除此之外，是否也有可能婦人遺漏掉其他資訊未清楚描述？例如口罩是否符合標準、是否有接觸到其他物品、或者有出門串門子等，都是可能因素。

招名威教授表示，傳染力增強雖是印度變種病毒的主要特色之一，但並沒有強到做好防疫、沒怎樣就會染疫。假設若真是如此，那可是代表著口罩也擋不住、沒有東西可擋病毒了，現場所有倒垃圾的民眾、清潔隊、司機等都已全部染疫，但事實上並非如此，病毒是沒辦法直接視口罩於無物的。

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中國２男經過１女１秒染疫？招名威：機率不高。

對於中國兩名男子與一名染一女子擦身而過染疫的消息，招名威教授則指出確實有可能，但機率不高，其道理其實和前述屏東婦人相似，不可能無緣無故，只是經過就瞬間染疫。

假設２男在接觸到染疫女子的瞬間，剛好是女子咳嗽、說話等病毒釋放最大量的時刻，是有可能在短短一秒就染疫。但主要關鍵在於染疫者病毒量高、在接觸瞬間剛好撒出病毒、且接觸者又剛好沒有做好防疫，這才有可能發生，並非只是單純「經過」，且未可知是否有其他因素存在，民眾不必被此新聞的「一秒」嚇到。

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防倒垃圾、打招呼染疫，招名威：任何病毒方法都一樣。

招名威教授呼籲，印度變種病毒雖然傳染力高、來勢洶洶，但不用因此無限上綱，它並不會直接無視口罩、沒有理由的如雷射光一樣一秒傳染。比起這些不必要的恐慌，更重要的是持續保持個人防疫，確實戴好口罩，壓好金屬條、口罩與臉部緊密結合，勤洗手、多消毒確實保持清潔，並時時與他人保持好社交距離避免病毒傳播，也避免不必要碰觸，降低接觸傳染風險。完整的做好各項防疫才是最重要的，不論面對原始病毒、英國變種病毒、印度變種病毒等，任何病毒都還是一樣的防疫觀念。

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