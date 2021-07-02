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NBA／點燃汽油！BP先發上陣　轟22分8板補上字母哥傷缺

▲公鹿前峰Bobby Portis。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿前峰Bobby Portis。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-02 11:24:42

「字母哥」Giannis Antetokounmpo因傷不能上，不過密爾瓦基公鹿今(2)日有「BP牌汽油」Bobby Portis，為球隊注入禁區的強悍能量。這位26歲的大前鋒在東區決賽G5砍下22分8籃板3助攻3抄截，攻守兩隊都給予球隊源源不絕的活力，幫助主場軍贏下天王山之戰。

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208公分的Portis能投外線，也肯做內線髒活，其實本次季後賽他的發揮一直可圈可點，但在球隊擁有Antetokounmpo以及Brook Lopez兩大內線主力的情況下，他的發揮實在有限。不過在Antetokounmpo因膝傷缺陣的情況下，他也獲得了更多表現的機會。

東區決賽前4戰雙方戰成2:2平手，根據歷史數據拿下第5戰的球隊有很大機會能贏系列賽，因此這場比賽公鹿儘管少了當家球星，還是必須全力去拚，並且賽前就設定以強攻禁區作為本場比賽的基調。

Portis今天20投9中，還搶下3個進攻籃板，每次完成精彩回合都對著現場球迷大吼，讓主場陷入沸騰之中。這樣的熱情也感染了自己的隊友，公鹿開賽就打了一波30:10的攻勢確立優勢。

在第3場比賽結束後，Portis透露隊友都叫自己「BP」，自己也很滿意這個綽號，「感覺就像是汽油，當你去加油站時，我總是會給你帶來一些能量和燃料。」

Portis過去在公牛因為和隊友Nikola Mirotic打架，而被球隊禁賽8場，如今來到公鹿，他把比賽熱情用在正確的地方，這場關鍵戰役也貢獻了自己的全部，幫助球隊取勝。

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