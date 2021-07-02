歐洲計畫開放已接種者入境　WHO：須核可中國疫苗

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種計畫進行，不少國家也開始擬定推出疫苗護照，重啟國際觀光。不過多數歐洲國家以及北美國家目前尚未核可2種中國製疫苗，世界衛生組織（WHO）表示，若有國家決定開放已接種的海外旅行者入境，應該要認可所有WHO核可的疫苗，包括2種中國疫苗。





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除了輝瑞疫苗（Pfizer）、莫德納疫苗（Moderna）、阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）、嬌生疫苗（Johnson & Johnson）以外，WHO目前也核准了中國的國藥和科興疫苗2種新冠肺炎疫苗的緊急使用授權。





歐盟5月表示，為了重振整個歐洲觀光旅行，開放讓已接種過歐盟藥品管理局（EMA）認可疫苗的海外旅客入境，但最終決定權仍取決於歐洲各國。目前歐盟藥品管理局僅認可輝瑞疫苗、莫德納疫苗、AZ疫苗以及嬌生疫苗，正在考慮核可中國科興疫苗，但目前還沒做出最終結果。





WHO在1日時發出聲明，表示若只接受WHO核准的部分疫苗，並試圖從重啟旅遊中受益，將會進一步擴大全球疫苗鴻溝、加劇不平等，並將會對遭受損失的經濟體產生負面影響。WHO進一步指出，此舉已經削弱民眾「對已核可疫苗安全有效性的信心」。





《美聯社》報導，歐美國家大多都依賴美國和歐洲製造的疫苗，例如輝瑞疫苗以及AZ疫苗。但是許多發展中國家都是使用中國疫苗。





報導指出，中國疾病預防控制中心主任高福先前已經承認中國疫苗的有效性很低。塞席爾以及巴林等已經接種數百萬劑中國疫苗的國家，仍然爆發疫情。報導表示，WHO的聲明可能會挑戰歐美國家對於2種中國疫苗的接受度。









