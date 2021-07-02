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歐盟藥管局：疫苗打兩劑　似可抑制Delta變異株

▲歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，施打兩劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，看似能提供保護力，對抗快速擴散的Delta變異株。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，施打兩劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，看似能提供保護力，對抗快速擴散的Delta變異株。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-02 14:23:14

（中央社海牙1日綜合外電報導）歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，施打兩劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，看似能提供保護力，對抗快速擴散的Delta變異株。

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法新社報導，世界衛生組織（WHO）稍早警告，最早在印度發現的Delta變異株可能引發歐洲新一波疫情。歐盟藥品管理局今天提出上述令人振奮的評估。

歐盟藥品管理局疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，歐盟藥品管理局曉得Delta變異株快速散播引發疑慮。

卡瓦列里表示，目前看來歐盟許可的4款疫苗，似乎可以對抗所有在歐洲流傳的COVID-19病毒株，包括Delta變異株。

他說：「從現實世界陸續出籠的資料顯示，兩劑疫苗會提供保護力對抗Delta變異株。」

實驗室的檢測也顯示，接種疫苗產生的抗體能對Delta起中和作用，「因此這些是非常令人安心的消息」。

歐盟目前已許可4款疫苗使用，包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

儘管歐盟已加強疫苗施打作業，但世衛警告，確診病例數在連兩個月減少後，有再度攀升現象。

世衛表示，在Delta變異株「非常快地」取代最早在英國出現的Alpha變異株之際，確診病例隨著反轉增加。

卡瓦列里說，歐盟藥品管理局敦促疫苗製造商持續檢測，注意所產疫苗對抗所有新變異病毒的效力，包括所謂的Delta Plus變異株。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100702

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