NBA／愛神的爛約是怎麼簽成的　感情用事讓球隊白花1.2億

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這一季Love只打了25場，場均12.2分7.5籃板，接下來他們還要繼續養他兩年，下個賽季要付3125萬美元，2022-23賽季則要給2894萬美元。而他顯然已經不值這個價了。
回首2018年7月24日，就在該月初James決定轉戰湖人之後，騎士和Love完成續約，給了他一紙4年1.2億美元的大約，加上原有的合約，就等於未來5年都和他綁定。
騎士做出這個決定完全沒有道理，雖然Love是球隊在2016年拿下隊史首冠的功臣，但在騎士的這些年他完全沒有打出該有的身價，不僅進攻端和LeBron James以及Kyrie Irving為主攻的球隊體系不合，在防守上更是被許多外線好手點名單打。
2018年季後賽，Love除了在第二輪對暴龍發揮的比較正常之外，其他三輪效率都相當低落，而在總冠軍賽對勇士，也可以看出他的打法已經不適合這個時代的籃球了。
騎士老闆Dan Gilbert願意將其留下，除了想要證明沒有James他們也可以打進季後賽之外，實在想不到任何理由。而如今他們正在為這樣的意氣用事來買單。
Love的大約對於現在百廢待興的騎士來說並不是致命的，可是他延長了騎士的重建時間，要知道一支球隊要開始運轉起來，他們得確立陣容、找到正確的化學反應，可是Love的薪資就擺在那裡，目前看起來他也不是很好的新人導師。
如今騎士終於想到長痛不如短痛，6千萬對於Gilbert來說或許是小事，可是再繼續爛兩年，騎士恐怕浪費不起。可是別的球隊也不是傻子，要人接盤、你也得付出代價。Collin Sexton現在被拿出來討論，Darius Garland之後也可能出現在名單上，這全都是為了替3年前的錯誤決定買單。
這樣的操作，只能說成為聯盟其他球隊活生生的失敗範本。告訴人們在談及生意時，你永遠都該訴諸理性。