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NBA／愛神的爛約是怎麼簽成的　感情用事讓球隊白花1.2億

▲Kevin Love。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Love。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-02 13:58:41｜2021-07-02 14:12:13

克里夫蘭騎士希望能擺脫「愛神」Kevin Love的大合約，這成為這支小市場球隊重建的阻礙，甚至得付出陣中年輕潛力新星作為代價。而回首當年續約一事，或許其中參雜了太多感性的成分，讓管理層做出了錯誤的判斷。

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騎士今年薪資總額為1億2972萬美元，在本季所有球隊中排第16，然而他們連參加附加賽的資格都沒有，整季就只有拿到22勝。除了被交易的Andre Drummond之外，Love今年3125萬的年薪高居隊內第一。

這一季Love只打了25場，場均12.2分7.5籃板，接下來他們還要繼續養他兩年，下個賽季要付3125萬美元，2022-23賽季則要給2894萬美元。而他顯然已經不值這個價了。

回首2018年7月24日，就在該月初James決定轉戰湖人之後，騎士和Love完成續約，給了他一紙4年1.2億美元的大約，加上原有的合約，就等於未來5年都和他綁定。

騎士做出這個決定完全沒有道理，雖然Love是球隊在2016年拿下隊史首冠的功臣，但在騎士的這些年他完全沒有打出該有的身價，不僅進攻端和LeBron James以及Kyrie Irving為主攻的球隊體系不合，在防守上更是被許多外線好手點名單打。

2018年季後賽，Love除了在第二輪對暴龍發揮的比較正常之外，其他三輪效率都相當低落，而在總冠軍賽對勇士，也可以看出他的打法已經不適合這個時代的籃球了。

騎士老闆Dan Gilbert願意將其留下，除了想要證明沒有James他們也可以打進季後賽之外，實在想不到任何理由。而如今他們正在為這樣的意氣用事來買單。

Love的大約對於現在百廢待興的騎士來說並不是致命的，可是他延長了騎士的重建時間，要知道一支球隊要開始運轉起來，他們得確立陣容、找到正確的化學反應，可是Love的薪資就擺在那裡，目前看起來他也不是很好的新人導師。

如今騎士終於想到長痛不如短痛，6千萬對於Gilbert來說或許是小事，可是再繼續爛兩年，騎士恐怕浪費不起。可是別的球隊也不是傻子，要人接盤、你也得付出代價。Collin Sexton現在被拿出來討論，Darius Garland之後也可能出現在名單上，這全都是為了替3年前的錯誤決定買單。

這樣的操作，只能說成為聯盟其他球隊活生生的失敗範本。告訴人們在談及生意時，你永遠都該訴諸理性。

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