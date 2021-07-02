談環南市場嗆柯文哲「別講廢話」！林昶佐道歉：是我不好
台北市環南批發市場今（2）日驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今早親自前往環南市場，掌握相關狀況，並且召開臨時記者會說明，強調會跟北市府成立聯合前進指揮所。中正萬華區立委林昶佐陪同陳時中視察時，指責台北市政府設立前進指揮所速度太慢，卻遭環南市場自治會長反嗆沒有關心攤商。對此，林昶佐隨後在臉書發文表示「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意。」
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 13:56:31｜2021-07-02 15:00:16
林昶佐表示「今天參加中央跟地方針對環南市場疫情成立聯合前進指揮所的記者會，我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意。」他提到柯文哲市長現場表示，因為批發市場人流複雜，所以一開始爆發疫情是不做PCR全面篩檢，而是先打疫苗。他發言時，實在忍不住提醒，「一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話」。
林昶佐坦言「在記者會中反應情緒，是我不好」。中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望北市府能確實詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來。
林昶佐接著指出「對於老朋友、自治會林會長在現場對我表達不滿，我也要再次跟林會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激」。自從疫情爆發以來，他身為在地立委，與農委會向中央溝通批發市場優先接種疫苗，也爭取防疫及紓困政策，並協助攤商以及周邊鄰里處理許多緊急案件。
林昶佐最後表示，而現在包括北農、家禽家畜、環南等批發市場的生意都因為疫情相當嚴峻，如何讓大家儘速有效克服疫情、恢復正常的工作，是他們從政者不可迴避的責任，文末喊話「請大家繼續給我們鞭策，我們繼續一起打拚」。（編輯：賴詠璿）
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