屏東伯路邊賣「新出ㄆㄆㄐ」！內行眼睛全亮：客家人才懂

屏東縣枋山鄉爆發Delta變異株群聚感染，引發全國關注，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也指出目前該案並沒有擴散情況，讓不少當地鄉親能稍微安心些。日前就有網友發現在潮州路邊有名阿伯戴著口罩面前擺放著一列用塑膠袋裝起的農產品，紙板卻僅寫著「新出ㄆㄆㄐㄧ」，畫面曝光後掀起不少討論。

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日前一名網友在臉書社團《屏東縣潮州鎮》貼出這張照片，只見這名屏東阿伯只用簡單的桌椅陳列在街旁，小木桌前放著一排裝袋的黃色、褐色農產品，而木桌前方卻沒明示自己販售的品項，卻只寫著「新出ㄆㄆㄐㄧ」，這也讓原PO滿頭霧水的好奇發文詢問「知道阿北賣什麼東西嗎？」。

▲阿伯前方掛著的紙板沒有寫價錢，就連販賣的品項也讓人一頭霧水。（圖／翻攝自臉書社團《屏東縣潮州鎮》）

話題曝光後掀起不少鄉親討論，許多明眼人一看便了解阿伯在賣的其實是來自新竹的破布子，而且似乎只有熟識客語文化的網友才能「破解密碼」並紛紛留言回應「破布子啦！」、「ㄆㄆㄐㄧ那是破布子的客家話！」、「客家話的破布子唷！」。

此外也有不少網友讚嘆阿伯的趣味寫法「上面新竹 ，下面破布子，勾錐的阿伯啊！吸睛喔！」、「阿北太有創意了，不是客家人真的沒辦法拼出來」、「以前小時候對面鄰居每天自製自銷，就是這樣叫，現都找不到了」、「還以為是佩佩豬變種佩佩雞」、「我唸好幾次，頓悟了」。（編輯：楊智傑）