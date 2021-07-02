高市議員黃文益籲中央：儘速開放傳統市場人員施打疫苗
繼台北農產運銷公司爆發群聚感染後，台北市環南市場今又爆出有41名攤商PCR檢測呈現陽性，不但市場攤商人人自危，更讓不少民眾憂心相關疫情會延燒至社區。對此，民進黨高雄市議員黃文益今呼籲，除了批發市場外，CDC應該超前部署，針對所有傳統市場做出預先防範措施，儘快針對實際在傳統零售市場服務的攤商工作人員及市場管理人員進行名單造冊，並開放接種疫苗，如此一來才能有效阻絕疫情於市場及社區之外。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-07-02 15:37:48
黃文益指出，在北農公司爆發群聚感染後，中央流行疫情指揮中心宣布將北北基桃傳統市場攤商納為7月1日起擴大接種疫苗的族群，然而其他地區目前仍僅針對批發市場進行快篩、造冊及接種疫苗等措施，考量到傳統零售市場面對的消費者更多、更廣，且一旦爆發感染，疫情會更容易進入社區，因此呼籲中央儘速將零售市場的攤商、人員也納入疫苗造冊、施打範圍。
黃文益也提醒，實務上許多市場攤位的營運者與承租者是不同人，可能是承租者轉租出去，也可能是承租者委由家人、親友或合夥人經營，日前台北市就曾傳出承租者能打疫苗、實際擺攤者卻被告知資格不符的情形，這恐使後續疫苗接種效果大打折扣，政府未來應與市場自治會等較了解市場情況的單位合作，確實對實際擺攤者造冊、接種，並應把市場管理員、出入口量測體溫人員等對象一併納入，方能有效降低市場染疫風險。
黃文益強調，傳統市場是因應社會民生需求而生的場域，其安全影響民眾甚鉅，尤其直接面向普羅大眾的零售市場更是經不起一絲疏忽，一旦出現防疫破口，後果恐怕不堪設想，因此籲請政府不分批發、零售，儘速針對傳統市場攤商及工作人員全面造冊並接種疫苗，防止疫情透過市場擴散至社區內。
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