防疫商品紛出籠 運動品牌推「會呼吸」防護外套上市

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寶琦華指出，市面上防護衣或防護外套產品五花八門，基本都以防水、防曬抗UV、防風為訴求。而其中跟防疫相關的「防水」機能，一般市售品牌，多數採用「不透氣平織布」製作，雖然有阻菌效果，因同時也會阻隔水氣，穿上後會感到悶熱不透氣，可能無法長時間穿著。
為保持良好的穿著體驗，FREEZONE機能運動服飾與明基材料旗下織物品牌Xpore聯名合作，特別採用機能布料「高科技奈米微孔機能防水透濕薄膜」，共同推出防水透濕透氣與阻菌效果兼具的機能環保阻菌防護外套「FREEZONE防護衣」。
這款聯名款防護外套所採用的奈米微孔薄膜，微孔比水滴小2萬倍，因此，與市售防護衣不同，不僅可阻隔雨水，也能讓汗氣與水汽分子通過，避免悶熱不透氣的不適感。因為透氣舒適，所以被暱稱為「會呼吸」的防護外套。
此外，機能布料還經國際歐盟標準ISO、美國標準AATCC與ASTM、日本標準JIS、TTRI等多國標準測試，符合阻菌防蟎、環保無毒、防水透濕等檢驗合格標準，品質有保證。
已上市的「FREEZONE防護衣」，除了生產大人款，也針對小朋友推出了兒童專屬款式，並有多種顏色可供選擇。產品堅持100%台灣製造，嚴守品質、讓全家大小在防疫時代都穿得安心有保障，共同克服疫情。