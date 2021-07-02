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COVAX平台分配疫苗出貨　東南亞已4國拿到

▲新冠疫情持續，各國採購疫苗的工作也仍在進行，與此同時，透過疫苗全球取得機制(COVAX)提供的新冠疫苗，也已經並正在分配給需要的國家。示意圖。（圖／翻攝自聯國官網）
▲新冠疫情持續，各國採購疫苗的工作也仍在進行，與此同時，透過疫苗全球取得機制(COVAX)提供的新冠疫苗，也已經並正在分配給需要的國家。示意圖。（圖／翻攝自聯國官網）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-02 14:56:57｜2021-07-02 14:58:37

美國生技藥廠諾瓦瓦克斯(Novavax)於今天(2日)證實，台灣已透過COVAX平台訂購其新冠疫苗，不過並未透露明確數量、和交付日期。而根據COVAX官網資料顯示，已配送9100萬劑疫苗到全球133個國家與地區，但目前看來，東南亞獲得的國家數量，相較於非洲、美洲仍偏少。

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COVAX的成立宗旨，是為加快低收入國家獲取疫苗的速度，畢竟新冠疫情席捲全球，變種病毒又頻頻攪局，疫苗接種計畫在各國都進行得如火如荼，富裕國家的疫苗覆蓋率明顯快得多，但沒資源及條件搶購疫苗的貧國就成了疫情下的重災區，世界衛生組織曾多次呼籲富國重視疫苗的公平分配問題，切勿囤積疫苗。

在各國的努力之下，COVAX的疫苗分配已在進行，從非洲、美洲、歐洲、中東、西太平洋地區到東南亞，都有國家已經或即將獲得透過COVAX分配的疫苗。COVAX的官方數據資料顯示，在東南亞地區，目前僅有印尼、孟加拉、尼泊爾、東帝汶等4個國家，透過COVAX平台取得新冠疫苗；然而，從世衛官網的地理劃分來看，所謂東南亞地區，包含泰國、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、印尼、馬爾地夫、孟加拉、不丹、東帝汶、緬甸等10國。

▲目前在東南亞，已透過COVAX平台取得新冠疫苗的國家有4國。（圖／擷取自Gavi.org）
▲目前在東南亞，已透過COVAX平台取得新冠疫苗的國家有4國。（圖／擷取自Gavi.org）
針對東南亞國家，孟加拉已拿到10萬620劑輝瑞疫苗，預定還會再分配到1090萬8000劑AZ疫苗。印尼部分，COVAX預定提供1170萬4800劑疫苗，已在3月出貨其中的111萬3600劑，4月又再出貨380萬劑。尼泊爾則是預定可獲192萬劑AZ疫苗，3月時已出貨34萬8千劑。針對東帝汶，預定提供10萬800劑疫苗，則已在4月全部出貨。

目前非洲拿到的國家數量最多，已有27個國家地區獲得COVAX分配的新冠疫苗；美洲次之，有17個國家地區取得。至於近日疫情嚴峻的越南、菲律賓、馬來西亞等(列入西太平洋地區)也都有分配。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
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