COVAX平台分配疫苗出貨　東南亞已4國拿到

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在各國的努力之下，COVAX的疫苗分配已在進行，從非洲、美洲、歐洲、中東、西太平洋地區到東南亞，都有國家已經或即將獲得透過COVAX分配的疫苗。COVAX的官方數據資料顯示，在東南亞地區，目前僅有印尼、孟加拉、尼泊爾、東帝汶等4個國家，透過COVAX平台取得新冠疫苗；然而，從世衛官網的地理劃分來看，所謂東南亞地區，包含泰國、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、印尼、馬爾地夫、孟加拉、不丹、東帝汶、緬甸等10國。
針對東南亞國家，孟加拉已拿到10萬620劑輝瑞疫苗，預定還會再分配到1090萬8000劑AZ疫苗。印尼部分，COVAX預定提供1170萬4800劑疫苗，已在3月出貨其中的111萬3600劑，4月又再出貨380萬劑。尼泊爾則是預定可獲192萬劑AZ疫苗，3月時已出貨34萬8千劑。針對東帝汶，預定提供10萬800劑疫苗，則已在4月全部出貨。
目前非洲拿到的國家數量最多，已有27個國家地區獲得COVAX分配的新冠疫苗；美洲次之，有17個國家地區取得。至於近日疫情嚴峻的越南、菲律賓、馬來西亞等(列入西太平洋地區)也都有分配。
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