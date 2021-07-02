特企／穩膚救星　FANCL 全新「保濕修護嫩膚凝膜」

讓膚況穩定的關鍵保養之一，就是調理健康的角質層！角質層如同肌膚的護城河，是防護屏障，能保護肌膚、抵禦外界環境刺激，也能維持滋潤、防止水分蒸發。當肌膚角質層紋理整齊、代謝機制正常，膚質便呈現柔嫩細緻、光亮狀態；反之，若角質層代謝紊亂、異常，則水分容易蒸發，膚質將變得粗糙、暗沉，甚至容易浮現敏感、痘痘問題。





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為了做到護理健康角質，來自日本的無添加領導品牌FANCL推出全新「保濕修護嫩膚凝膜」，含水解蠶絲、保濕透明質酸、氨基酸微囊、水解酵母等淨化保濕配方，一膜兩用：能在清潔後厚敷，幫助軟化角質並促進積聚膚表的角質自然更新，也能做為保養最後一道程序薄塗，賦予充足補濕水潤，一瓶滿足所有護角質需求。





淨化調理積聚膚表的角質

舉凡年齡增長、情緒壓力、肌膚出油、乾燥缺水、或是長時間戴口罩，口罩與肌膚頻繁磨擦等，都將使肌膚角質代謝異常，令老廢角質積聚膚表，導致毛孔阻塞，最終產生問題膚況。保濕修護嫩膚凝膜富含「保濕透明質酸」與「水解酵母」成分，針對代謝異常、積聚於膚表的老廢角質，有助軟化並促使其自然更新代謝，更同步促進修復及營養吸收，並有效提升角質層水分含量。





補濕水潤修復強化防護

正確且充足的保濕，有助調理健康角質，提升肌膚防護力。保濕修護嫩膚凝膜採用極微細、高親膚性的「氨基酸微囊」，其中包裹3種氨基酸（絲氨酸、甘氨酸、丙氨酸）能將補濕營養源源滲透至肌膚深層，另運用獨特「水解蠶絲」於膚表形成鎖水保護層，密鎖潤澤營養，長效維持水潤健康。





修護紫外線與防腐劑刺激

肌膚日日接受包含紫外線、防腐劑等多種外在刺激，並對膚況形成影響。其中，FANCL日本研究所發現，防腐劑的堆積會影響角質層結構，使肌膚角質層不健全，進一步削弱防禦能力。為賦予肌膚全方位健康修護，保濕修護嫩膚凝膜除了貫徹FANCL的堅持－不使用防腐劑外，另含有經典「香甜豌豆花精華」成分，協同富含天然多酚的「海岸松樹皮精華」，舒緩與修復紫外線、防腐劑等壓力，提升防禦機能，一步步養護不易隨環境起舞的穩定膚質。





一膜2用 雙效呵護健康穩膚

1. 進階用法（水洗厚敷）

淨化調理－改善粗糙顆粒、預防口罩痘

卸粧清潔或晨間洗臉後，取按壓5－8下用量，厚敷全臉約10-15分鐘，再以清水搭配指腹輕柔按摩洗淨，透過浸泡式軟化機制，協同「保濕透明質酸」與「水解酵母」成分柔軟並促進老廢角質自然代謝，令肌膚更光滑細緻，有助提升後續保養吸收力。



