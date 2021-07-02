網銀推動「厝內ㄟ便菜飯」 免費供餐邊緣人享溫飽

全國疫情三級警戒持續近2個月，各行各業普受影響，有不少人甚而被迫性失業、停工，經濟陷入窘境。網銀基金會與網銀國際有鑑於此，出錢出力在大里、北區推動「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計劃，免費供應午、晚餐，對象不限中低收入戶，只要有需求者，皆可登記享用「便菜飯」，希望助其挺過困境。





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值得一提的是，參與免費供餐計畫的餐食業者中，位於大里區的圓通自助餐店，曾是台中某確診個案的足跡點之一，儘管該個案後來二採陰性，且排除案號，自助餐店生意已掉了七成。網銀基金會有感於圓通自助餐受到嚴重衝擊，主動尋找合作，盼能為店家打氣助其撐下去。





▲網銀推動「厝內ㄟ便菜飯」，不限中低收入戶，只要有需求，皆可 免費領餐享溫飽。（圖／網銀提供）

網銀基金會執行董事陳大鈞表示：疫情讓各行各業皆深受影響，網銀基金會長期關注並致力於弱勢兒童教育扶助與關懷，在這一刻，盼伸出援手讓每個家庭三餐得以溫飽，肚子飽了、心就暖了，大家才能安心防疫守護健康。





由網銀基金會推動的添添溫飽「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計劃，供應午餐及晚餐，不限中、低收入戶身份，只要自我評估有需求，皆可登記領取，一人限一份。執行時間，即日起至基金會公告截止為限，取餐時間依各店家營業時間為準，如遇當日索取完畢，請多海涵。





二家參與供餐自助餐業者是：圓通自助餐，地址:台中市大里區成功二路10號，電話:04-24960919。一富自助餐，地址:台中市北區太平路159號，





電話:04-22010119









