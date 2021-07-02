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特企／為創作而生！ASUS ZenBook Pro 15 OLED超凡登場

▲為創作而生！ASUS ZenBook Pro 15 OLED超凡登場。（圖／資料照片）
▲為創作而生！ASUS ZenBook Pro 15 OLED超凡登場。（圖／資料照片）

本報訊

2021-07-02 17:52:12

華碩OLED筆電黃金陣容再添生力軍！搭載4K OLED觸控螢幕的ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UX535)可大幅降低70%有害藍光，並通過德國萊因(TÜV Rheinland)、SGS護眼及PANTONE®等多項認證，色彩精準、守護雙眼健康。AI降噪技術、WiFi 6高速連網與ASUS WiFi Master技術，遠距會議/學習通訊清晰、連線快又穩，幫助用戶從容應對疫情時代多變腳步。

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為專業創作者打造！ASUS ZenBook Pro 15 OLED選用15.6吋極窄邊框4K UHD OLED螢幕，高畫質細膩逼真、色彩呈現栩栩如生，高達88%螢幕佔比帶來沉浸式觀看體驗。配搭第10代Intel® Core™ i7處理器與NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti獨立顯示卡，繪圖效能強大，最高16GB記憶體與1TB PCIe® 3.0 SSD疾速儲存裝置，創作時多工運算得心應手，是平面設計及影像工作者最佳利器。獨家5.65吋ScreenPad™ 2.0智慧觸控板，類智慧型手機介面與應用程式提升工作效率，亦能透過快速控制功能，將ScreenPad™做為第二螢幕使用。

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民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
73.33%26.67%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.84%13.16%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.87%82.13%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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