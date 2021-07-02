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批簡舒培張飛打岳飛！黃珊珊：有幫好心肝喬疫苗就退政壇

▲北市副市長黃珊珊否認為好心肝診所喬疫苗。（圖／北市府提供）
▲北市副市長黃珊珊否認為好心肝診所喬疫苗。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-02 18:23:26｜2021-07-02 18:54:17

北市好心肝診所爆發特權違規私打疫苗，民進黨台北市議員簡舒培指副市長黃珊珊事先早知情，更與好心肝診所董事長許金川熟識。對此，黃珊珊今（2）日在防疫記者會中反嗆，簡舒培的指控叫做張飛打岳飛，故意把6月9日這個時間給掩蓋，因為9號事情已經發生，如果簡舒培拿得出6月7號以前，有她指示喬疫苗的訊息，她願意退出政壇。

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北市記者會上，媒體詢問朋友BEN是誰？黃珊珊今日指出，她有收到一個簡訊，她的朋友BEN單純傳給她，對方也不是什麼遊走在醫界、政界的朋友，就是一個普通的朋友，傳給她之後，她根本沒有處理，當時就回他，「台北市是有規劃，但是要等中央的規定。」她壓根沒有把這個資訊傳給任何人。黃珊珊表示，好心肝在7號跟8號取得疫苗，當時的狀況，沒有任何一個是她在7號以前，指示衛生局或相關人員的任何的證據。

黃珊珊說，簡舒培的指控叫做「張飛打岳飛」，她故意把6月9號這個時間給掩蓋，因為9號事情已經發生，那天她把之前的簡訊傳出去，傳給衛生局長黃世傑，和他們的工作群組，正是因為坦蕩蕩，所以才把這個向她反映要做疫苗合約診所的這個簡訊，傳到工作群組。

黃珊珊說，如果她有任何的指示，也不敢把這相關的資訊傳出來，她質疑議員故意扭曲這個事實，把時間點、故意錯置，如果議員拿得出6月7號以前「有我指示的，我願意退出政壇。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
71.43%28.57%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.64%13.36%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.62%82.38%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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