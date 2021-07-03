郭台銘和台積電買疫苗有進展！路透：德政府暗推藥廠一把
有關鴻海集團創辦人郭台銘和台積電採購疫苗一事，知名外媒《路透社》引述消息，聲稱2者已與德國生技公司BioNTech代理商復星醫藥，達成初步協議、簽署文件，各買500萬劑BioNTech疫苗（輝瑞疫苗），其中不乏德國政府暗中支持，推動藥廠與台灣協商。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-03 06:55:06｜2021-07-03 07:33:10
根據《路透社》2日深夜報導，郭台銘、台積電與上海復星醫藥集團已達初步協議，分別採購500萬劑BNT疫苗，但協議中沒有具體指出疫苗交貨日期，因全球疫苗仍供應吃緊；而且這還不是最終合約，完成交易估計還要一段時間。
台灣政府先前表示，一直有試圖直接向BioNTech公司訂購疫苗，但遭北京干預；近日因本土疫情持續、疫苗短缺和輿論壓力，才同意郭台銘與台積電代表出手爭取疫苗，之後以捐贈的形式，交由台灣政府分配。
報導並指出，消息人士透露，德國政府其實一直有暗中推動BioNTech藥廠與台灣方面協商，不願留下「被中國施壓而拒售疫苗給台灣」的名聲。消息人士還表示，這些疫苗會從德國製造商直接運往台灣。
鴻海、上海復星、德國外交部都未正面回應詢問《路透社》的詢問，台積電則以簡短電郵回應，疫苗爭取仍在進行中，無進一步消息可提供。
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