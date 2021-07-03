Delta病毒入侵香港　手扶梯疑成地勤感染途徑

香港近日的新冠疫情反覆，先前曾傳出有27歲的地勤人員確診，被驗出感染帶有L452R的Delta變種病毒，基因序列與3名由印尼入港的確診者吻合。至於該名地勤是如何被傳染，香港當局表示，經檢查機場監視器畫面後發現，不排除可能的感染途徑為手扶梯。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-03 07:29:58
綜合香港媒體報導，香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮2日表示，從監視器畫面中可以看到，6月11日當天，3起印尼輸入個案雖曾與地勤男子在1至2公尺的距離擦身而過，但當時4人都有戴口罩，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，「這麼遠都會傳到，我都不太能理解，不過大家都知道Delta病毒的傳染性相當高。」
除此以外，當局發現4人的另一個共通點，是3名印尼個案前往採樣中心時曾搭乘手扶梯，其中一人並將手放在扶手上，而確診的地勤男子亦在20分鐘後使用同部手扶梯。不久後男子身體開始出現不適，最終於上月24日確診。
歐家榮指出，畫面中隱約可見，地勤男子也有將其右前臂放在扶手上，不排除因此被間接受感染，相關個案流行病學調查仍在進行，男地勤另有有170名緊密接觸者，也都已安排入住檢疫中心。
香港2日通報新增11起確診病例，其中10例境外移入的個案裡，就有9起是感染Delta病毒，僅有的1例本土也是Delta變種毒株，患者是防疫旅館女清潔員，疑似因為清潔確診者住過的客房而染疫。
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