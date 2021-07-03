Delta病毒肆虐近百國 世衛警告：全球進入非常危險時期
▲世衛於2日再度警告，Delta病毒已擴散至全球近100個國家，形容全球正進入非常危險的時期，呼籲各國政府積極促進國民的疫苗接種。圖為近日印度。（圖／美聯社／達志影像）
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▲世衛於2日再度警告，Delta病毒已擴散至全球近100個國家，形容全球正進入非常危險的時期，呼籲各國政府積極促進國民的疫苗接種。圖為近日印度。（圖／美聯社／達志影像）
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-03 08:04:07
最初於印度被發現的新冠變種病毒「Delta」，5月時被世界衛生組織(World Health Organization, WHO)列為「高度關注變異株」(variant of concern)，傳播力也比其他已知的變種更強，讓世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)都對此表示擔憂。世衛本月2日再度發出警告，聲稱Delta病毒已蔓延到將近100個國家，形容全球疫情正進入一段「非常危險的時期」(very dangerous period)。
綜合外媒報導，譚德塞於日內瓦當地時間2日表示，已在至少98國發現Delta變種的蹤跡，並且仍在迅速蔓延，在疫苗接種率低的地區更是如此；同時，病毒也還在演變、突變。
譚德塞警告，Delta變種將成為許多國家的主要流行毒株，各國有必要適時調整公衛反應措施，並加快疫苗接種進度，務必確保今年9月底前，各國都讓至少1成的國民打疫苗；到了明年此時，各個國家人口則應有7成都接種了疫苗。
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世衛組織並聲稱，非洲的病例數每3週就會翻一倍；與此同時，英國的Delta病例也在不到1個月的時間裡就增加了4倍，占新增確診病例的95%；義大利的衛生官員也警告，Delta病毒病例自5月以來就在該國持續增長。
譚德塞也重申，雖然已在全球範圍分發了30億劑疫苗，但分配給較貧窮國家的比例還不到2％，希望有能力的國家可以加強援助力量，確保疫苗公平分享。
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