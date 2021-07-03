NBA／周琦顏扣字母弟！陸男籃慘輸希臘 確定無緣打奧運
東京奧運會落選賽加拿大賽區A組比賽，中國大陸第2戰以80:105不敵希臘，小組賽2場皆輸球戰，確定無緣東京奧運會，這是1984年以來大陸男籃國家代表隊首次缺席奧運賽事。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-03 08:33:16
大陸男籃在上一場對加拿大的比賽，上半場還有抗衡之力，但面對擁有Andrew Wiggins、Luguentz Dort、RJ Barrett等NBA球員的對手，後兩節還是被對手給打爆，儘管胡明軒攻下全場最高的24分也無濟於事。
加拿大小組賽連克對手，居分組第一；昨天大陸對上希臘，兩隊都必須獲勝，否則就會被淘汰。而不同於上一場比賽，大陸男籃這場開賽就被打了一波14:28的攻勢，上半場落後達20分。第三節雖然稍有起色，但末節又被拉開，最後以25分之差屈辱的輸球。
不過這場比賽球隊主將周琦曾完成對「字母弟」Kostas Antetokounmpo的顏扣，震驚全場，他此役拿到15分10籃板，而胡明軒則貢獻16分5助攻，兩人是大陸表現最出色的球員。
希臘方面，Giannoulis Larentzakis轟下全場最高的21分，Kostas Sloukas得到14分、Leonidas Kaselakis 斬獲12分、球隊一共有5人得分上雙，輕鬆拿下勝利。