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NBA／周琦顏扣字母弟！陸男籃慘輸希臘　確定無緣打奧運

▲周琦隔扣字母弟Kostas Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲周琦隔扣字母弟Kostas Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-03 08:33:16

東京奧運會落選賽加拿大賽區A組比賽，中國大陸第2戰以80:105不敵希臘，小組賽2場皆輸球戰，確定無緣東京奧運會，這是1984年以來大陸男籃國家代表隊首次缺席奧運賽事。

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大陸男籃在上一場對加拿大的比賽，上半場還有抗衡之力，但面對擁有Andrew Wiggins、Luguentz Dort、RJ Barrett等NBA球員的對手，後兩節還是被對手給打爆，儘管胡明軒攻下全場最高的24分也無濟於事。

加拿大小組賽連克對手，居分組第一；昨天大陸對上希臘，兩隊都必須獲勝，否則就會被淘汰。而不同於上一場比賽，大陸男籃這場開賽就被打了一波14:28的攻勢，上半場落後達20分。第三節雖然稍有起色，但末節又被拉開，最後以25分之差屈辱的輸球。

不過這場比賽球隊主將周琦曾完成對「字母弟」Kostas Antetokounmpo的顏扣，震驚全場，他此役拿到15分10籃板，而胡明軒則貢獻16分5助攻，兩人是大陸表現最出色的球員。

希臘方面，Giannoulis Larentzakis轟下全場最高的21分，Kostas Sloukas得到14分、Leonidas Kaselakis 斬獲12分、球隊一共有5人得分上雙，輕鬆拿下勝利。

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