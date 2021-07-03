巴西疫情指數改善　專家籲勿掉以輕心

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此外，克魯斯基金會（Fiocruz）流感資訊平台（InfoGrpe）最新報告指出，除了馬托格羅索州（MatoGrosso）以外，巴西其他州和所有首府的短期和長期呼吸道感染數量都呈下降或穩定。
「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）一項調查還顯示加護病房使用率大幅降低，目前只有古里提巴（Curitiba）、大平原（Campo Grande）和帕爾馬斯（Palmas）3個首府這些床位使用率超過90%。
南大河州聯邦大學（UFRGS）流行病學家派翠（Paulo Petry）指出，雖然部分重要指標下降，巴西的病毒傳播率仍非常高，所以還沒有理由慶祝。
培南布可農村聯邦大學（UFRPE）流行病學家阿爾伯克基（Jones Albuquerque）也表示，這些統計數據下降不等於可以鬆懈，相反的，應該擴大疫苗接種，加強社交距離、戴口罩、篩檢和追蹤接觸者。
雖然克魯斯基金會的流感資訊平台指出巴西的呼吸道感染數量呈下降或穩定，但呼吸道病毒在巴西大部分地區的社區傳播仍然很高，而大流行期間大部分因嚴重急性呼吸道疾病（SRAG）住院的患者，多數是由冠狀病毒引起。
流感資訊平台公共衛生研究員葛梅斯（MarceloGomes）指出，巴西大流行的狀況只是沒有之前那麼嚴重，但仍不能掉以輕心。因為新增病例和死亡人數雖有所下降，仍在很高的水準。
雖然巴西COVID-19疫苗接種速度緩慢，已有跡象顯示在醫護人員和老年人等優先群體中，疫苗的有效性。
衛生部調查指出，2021年前6週，25%因COVID-19死亡者年齡超過80歲，但5、6月以來，此年齡層只占死亡人數的12%，顯示疫苗接種為他們提供免疫保護力。
這也是為何專家都強調，巴西必須加快疫苗接種速度的原因。目前巴西只有約17%的18歲以上巴西人接種2劑科興（Coronavac）、阿斯特捷利康（AZ）和輝瑞（Pfizer）疫苗，或單1劑楊森（Janssen）疫苗，獲得完整的免疫保護效果。
專家還指出，最先在瑪瑙斯（Manaus）出現的Gama變種病毒，是巴西第2波疫情的罪魁禍首；而最早在印度出現的Delta變種病毒則對巴西疫情回溫構成新的威脅。
派翠指出，病毒傳播的時間愈長，愈可能發生突變，出現危險性更高的新變種，讓現有的疫苗失去效用，這也是巴西必須加快疫苗接種速度的另一個因素。
與此同時，必須加強加強防止冠狀病毒傳播的非藥物措施，諸如採許遏制人群聚集的政策，鼓勵戴口罩，控制邊界和公路，以及迄今為止尚未在巴西切實施行的篩檢和追蹤接觸者機制。（編輯：馮昭）1100703