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足球／西班牙PK大戰淘汰黑馬瑞士　歐國盃四強將對義大利

▲西班牙門將Unai Simon撲出點球。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙門將Unai Simon撲出點球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-03 09:06:47

歐洲國家盃8強賽事結果出爐，西班牙透過殘酷的「PK大戰」擊敗黑馬瑞士，而義大利則是以2:1淘汰強敵比利時，兩支傳統強隊將在4強相遇。

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這是兩隊第23次交手，西班牙以16勝5平1敗佔據對戰的絕對優勢。在其中7場正式比賽中，西班牙4勝2平1敗，瑞士唯一的勝局還是2010年。

不過西班牙這一場其實打得相當辛苦，開賽第8分鐘Jordi Alba Ramos的射門打中瑞士球員Denis Zakaria的身體後偏射入網，讓球隊首開紀錄；但在這之後，瑞士也靠Xherdan Shaqiri也在第68分鐘時打進一球，雙方1:1平手。

第77分鐘Remo Freuler飛鏟對手，被判紅牌下場，雙方正規時間未分勝負，延長賽也沒有進球。最後通過12碼罰球PK大戰來定勝負。前3輪雙方1:1平手，西班牙門將Unai Simon發揮精彩，總計撲出對方2個點球，最終西班牙以3:1驚險獲勝。

而另一場比賽則由義大利對上世界排名第一的比利時，此役同樣打得昏天黑地，開賽第31分鐘，義大利率先破門Nicolo Barella禁區右側10碼處大腳射門入網；第44分鐘他們又擴大優勢，Lorenzo Insigne突破至25碼處踢出完美弧線，射進球門右上角，讓球隊取得2:0領先。

比利時這邊靠著主將Romelu Lukaku在半場補時的罰球打進，得到本場唯一的1分；下半場雙方都加強防守，比賽沒有再進球的紀錄，終場義大利以2:1勝出。

義大利本屆歐洲盃來勢洶洶，目前已經創造13連勝，距離西班牙14連勝的紀錄只剩1場；另外他們目前也是連32場不敗，這距離西班牙和巴西共同保持的連35場不敗紀錄也很接近。

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