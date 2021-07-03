麥當勞外送員「送餐後卡原地」！理由曝光 網讚：太貼心
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名女網友在《Dcard》提到，她叫了麥當勞外送卻忘記加購袋子，而外送員順利送餐到門口後，卻遲遲未離去，理由曝光讓全場網友不禁狂讚「太貼心！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 11:30:44
原PO表示，有一天叫了麥當勞外送，結果忘記加購袋子，外送員到達時告知「你好，餐點到了」，她回應「你好，能麻煩幫我放在大門口旁邊有一個白色像階梯的東西上嗎？」外送員依照吩咐回應「好，我知道了」。
原PO後來從監視器看到外送員似乎沒有找到階梯，於是就把食物放在地上，她心想趕緊穿衣服，等外送員走了，就馬上去拿。過了一會，卻發現外送員還在原地，她不禁困惑「怎麼還沒走」，這時看對方在從摩托車車廂不停翻找，最後一打開門看見，原來外送員是為了找一條布，鋪在她的餐點底下，避免餐點直接放置地面，讓她感動直呼「超暖心外送員！」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「看到這種情形狀況我都直接倒，怎麼可以這麼貼心啦」、「外送員真的很暖心」、「太貼心了！外送員一定會好心有好報的」、「一早因為他感到心情愉悅」；原PO事後補充「一個舉動真的讓我覺得素質很好！而且我當天晚上有把布還回去門市」。（編輯：賴詠璿）