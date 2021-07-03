香菜加什麼吃最美味？老饕狂喊「1日常料理」：無人能敵
必勝客近日推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，超級台式風格的特殊口味立即在網路爆紅，許多名人跟風開箱，「香菜」話題也不斷引發熱議。對此，近日一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提問「什麼食物加香菜最讚？」貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」，直呼「無人能敵！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 15:56:13
原PO在文中貼出一張香菜照片，並好奇詢問廣大網友「什麼食物加香菜最讚？」想知道除了常見的香菜加豬血糕，還有什麼食物適合搭配香菜一起吃。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，其中呼聲最高的為「蘿蔔排骨湯」，老饕狂讚「蘿蔔排骨湯配香菜，無人能敵」、「蘿蔔排骨湯＋香菜正點」、「蘿蔔玉米排骨湯，香菜是這鍋湯的靈魂之物」、「蘿蔔排骨湯，一加香菜大升級」。
其他網友則紛紛回應「臭豆腐、豆腐貢丸湯、大腸麵線、豬血糕」、「什麼都可以加」、「香菜沾醬油吃就ok了，我外婆以前都教我這樣吃」、「其實單吃加醬油就很好吃」、「花生捲冰淇淋最對味」、「蚵仔大腸麵線、菜頭排骨湯、豬血糕」、「愛吃香菜，加什麼都好吃」、「我吃了25年，肉圓」、「整把煮火鍋吃」。
不過，也有一派網友崩潰表示「任何食物加香菜一律妖孽」、「全部不准給我加」、「香菜跟廚餘桶是絕配」、「有香菜的都不叫食物！」（編輯：賴詠璿）