COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

香菜加什麼吃最美味？老饕狂喊「1日常料理」：無人能敵

▲什麼食物加香菜最讚？貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲什麼食物加香菜最讚？貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」。（示意圖／翻攝Pxhere）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 15:56:13

必勝客近日推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，超級台式風格的特殊口味立即在網路爆紅，許多名人跟風開箱，「香菜」話題也不斷引發熱議。對此，近日一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提問「什麼食物加香菜最讚？」貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」，直呼「無人能敵！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在文中貼出一張香菜照片，並好奇詢問廣大網友「什麼食物加香菜最讚？」想知道除了常見的香菜加豬血糕，還有什麼食物適合搭配香菜一起吃。

▲什麼食物加香菜最讚？貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」。（圖／記者張嘉哲拍攝
▲什麼食物加香菜最讚？貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，其中呼聲最高的為「蘿蔔排骨湯」，老饕狂讚「蘿蔔排骨湯配香菜，無人能敵」、「蘿蔔排骨湯＋香菜正點」、「蘿蔔玉米排骨湯，香菜是這鍋湯的靈魂之物」、「蘿蔔排骨湯，一加香菜大升級」。

其他網友則紛紛回應「臭豆腐、豆腐貢丸湯、大腸麵線、豬血糕」、「什麼都可以加」、「香菜沾醬油吃就ok了，我外婆以前都教我這樣吃」、「其實單吃加醬油就很好吃」、「花生捲冰淇淋最對味」、「蚵仔大腸麵線、菜頭排骨湯、豬血糕」、「愛吃香菜，加什麼都好吃」、「我吃了25年，肉圓」、「整把煮火鍋吃」。

不過，也有一派網友崩潰表示「任何食物加香菜一律妖孽」、「全部不准給我加」、「香菜跟廚餘桶是絕配」、「有香菜的都不叫食物！」（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.64%16.36%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.39%11.61%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.59%81.41%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀