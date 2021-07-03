續租漲2千元！房東無奈曝「2原因」 他愣：不是有10幾間
台灣疫情尚未平息，嚴重影響了民生經濟，因此不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租。不過，就有網友抱怨，房東告知下個月續租要漲2000元，原因竟是「你有在上班，加上自己領不到紓困」，這讓他聽了相當傻眼，因為房東有10幾間房可收租，如今卻要漲房租，這也令網友們十分憤怒。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 19:45:02
原PO在《爆廢公社二館》表示，日前收到房東太太的訊息，內容竟寫著「合約下個月到期，如果要重簽續租要漲2000元」，接著還說出漲租的原因，「你不是有在上班？現在疫情，阿姨沒辦法領紓困，生活有點困難...如果沒有要需續租可跟阿姨說，阿姨再找其他房客」。
原PO看了十分心寒，無奈的說「不要講降租，沒漲租就要珍惜了」，最後也忍不住透露，其實他住的這整棟，三層十幾間都是房東太太的，沒想到現在卻聽到領不到紓困，所以決定要漲房租，讓他相當傻眼。
貼文曝光後，網友也紛紛氣炸，「光收房租就飽了，還跟人家請紓困？」、「領不到紓困，就漲房租，感覺很差」、「十間房收房租，還想領紓困，房租收入又沒影響紓什麼困」、「根本是趁火打劫」、「有夠貪心的，建議搬走吧，現在應該能找到更便宜的」、「房東是最有錢的，還想領紓困，到底哪生活困難了」、「我也是被漲500元…」。
但也有不少人認為房東的做法沒問題，「不滿就搬走吧…不懂有什麼好公審房東的？」、「房東本來就有升降租金的權利，沒有誰欠誰什麼」、「每個人的狀況都不同…也許他每個月也有很大的支出在其他方面？」、「事情都會有好幾面，也許對方有開公司疫情不能營運要養員工？每個人每個月需要花費不同沒必要批評」、「我覺得合約快到續租要漲租，沒毛病阿」。（編輯：許智超）