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外送員驚見機車被「齜牙惡棍」霸佔！全場萌翻：抱緊處理

▲一位外送員發現自己的機車被一隻貓咪霸佔，凶惡萌樣讓大家都融化了。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
▲一位外送員發現自己的機車被一隻貓咪霸佔，凶惡萌樣讓大家都融化了。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 23:01:47

近年外送平台App風行，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，而外送員的特殊遭遇往往也成為網路上的熱門討論話題。就有位外送員分享自己機車被「凶惡萌徒」霸佔的照片，讓網友全融化，直呼趕快「抱緊處理！」

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原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，笑稱「機車被霸佔了，該怎麼辦？」而從照片中可以看見，霸佔機車的原來是一隻不請自來的虎斑貓，原PO伸手去摸摸時，貓咪還昂首齜牙，露出「喵皇蔑視」的氣場，讓大家笑翻。

▲一位外送員發現自己的機車被一隻貓咪霸佔，凶惡萌樣讓大家都融化了。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
▲一位外送員發現自己的機車被一隻貓咪霸佔，凶惡萌樣讓大家都融化了。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「好可愛的貓喔，舉起頭來看你，用鼻子看的」、「果然是貓皇，姿態真高傲」、「那個臉一副你耐我何的臉」、「抱緊處理」、「他在等訂單的罐罐」、「貓來富，準備爆單囉」、「招財貓，妳發了」、「告知派單車被貓霸佔請拉休」。

更有網友笑稱，「撸爆！直接撸爆」、「收編」、「打包帶回家」。還有網友疑似認得此貓，指認牠是「隻是這個社區有名的街貓，主人搬家沒帶走牠，現在由這個社區的大苑子餵養，名字叫『中獎』」、「埔里大苑子的貓店長」。（編輯：倪浩軒）

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.91%15.09%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.12%10.88%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
19.25%80.75%
2021-06-29-2021-07-03
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